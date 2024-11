India vs Australia 1st Test: सुबह 7.50 से देखिए चौके और छक्के?, कहां देख सकते लाइव स्कोर, जानें सभी डिटेल

Highlights India vs Australia 1st Test Live Score Streaming When, where to watch Perth Test of Border-Gavaskar Trophy: देवदत्त पड्डिकल करेंगे डेब्यू। India vs Australia 1st Test Live Score Streaming When, where to watch Perth Test of Border-Gavaskar Trophy: पैट कमिंस के पास कमान। India vs Australia 1st Test Live Score Streaming When, where to watch Perth Test of Border-Gavaskar Trophy: 5 मैचों की सीरीज।

India vs Australia 1st Test Live Score Streaming When, where to watch Perth Test of Border-Gavaskar Trophy: भारत और ऑस्ट्रेलिया शुक्रवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के साथ अपने ब्लॉकबस्टर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अभियान की शुरुआत करेंगे। 2014-15 में अपनी आखिरी जीत के बाद से घरेलू मैदान पर लगातार दो बार खिताब गंवाने के बाद पैट कमिंस की टीम हार से बेजार है। दोबारा खिताब जीतने की होड़ में होगी। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह टीम की कमान संभालेंगे। कई खिलाड़ी इस सीरीज में डेब्यू कर सकते हैं।

India vs Australia 1st Test Live Score Streaming: When, where to watch Perth Test of Border-Gavaskar Trophy: दोनों टीम-

भारत: जसप्रीत बुमराह (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पड्डिकल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, नीतिश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अभिमन्यु ईश्वरन, वॉशिंगटन सुंदर।

ऑस्ट्रेलिया:पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कारी, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल मार्श, नाथन मैकस्वीनी, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क।

India vs Australia 1st Test Live Score Streaming When, where to watch Perth Test of Border-Gavaskar Trophy: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारण?

स्टार स्पोर्ट्स भारत में AUS बनाम IND टेस्ट सीरीज का आधिकारिक प्रसारणकर्ता है। स्टार स्पोर्ट्स 1 HD/SD, स्टार स्पोर्ट्स 2 HD/SD अंग्रेजी कमेंट्री के साथ IND बनाम AUS टेस्ट सीरीज का सीधा प्रसारण प्रदान करेगा, जबकि हिंदी कमेंट्री सीधे ऑस्ट्रेलिया से स्टार स्पोर्ट्स हिंदी HD/SD पर उपलब्ध होगी।

India vs Australia 1st Test Live Score Perth Test of Border-Gavaskar Trophy: सीरीज की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

डिज़्नी+हॉटस्टार भारत में AUS बनाम IND टेस्ट सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा।

India vs Australia 1st Test Live Score Streaming When, where to watch Perth Test of Border-Gavaskar Trophy: कब और किस समय होगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 22 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 7:50 बजे शुरू होगा। AUS बनाम IND पहले टेस्ट का लाइव टॉस पर्थ में IST सुबह 7:20 बजे होगा।

अपनी धरती पर न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट श्रृंखला में सफाये के बाद भारी दबाव का सामना कर रही भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार से यहां शुरू हो रही पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में जब आस्ट्रेलिया से भिड़ेगी तो यह मुकाबला खराब फॉर्म से जूझ रहे बल्लेबाजों का भी होगा। भारत ने 2018 . 19 और 2020 . 21 दौरों पर आस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन जिस तरह से हाल ही में न्यूजीलैंड ने भारत को उसकी धरती पर टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया, इससे भारतीय टीम का मनोबल जरूर गिरा होगा। असलियत यह भी है कि भारतीय टीम के आधार रहे कुछ सितारे अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं।

पैट कमिंस के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला उनके भावी कैरियर की दशा और दिशा तय करेगी । न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला से पहले रिकॉर्ड तीसरी बार विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में प्रवेश लगभग तय लग रहा था लेकिन अब मंजिल काफी दूर नजर आ रही है । भारत को इसके लिये आस्ट्रेलिया को हर हालत में 4 . 0 से हराना होगा ।

यह उतना ही मुश्किल लग रहा है जैसे भारतीय फुटबॉल टीम का फीफा के दोस्ताना मैच में ब्राजील या अर्जेंटीना को हराना । वैसे मौजूदा टीम को करीब से जानने वालों को पता है कि यह टीम दबाव में भी किस तरह वापसी कर सकती है । टीम की क्षमता पर जब भी सवाल उठे हैं , इसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिखाया है ।

कार्यवाहक कप्तान बुमराह ने पहले टेस्ट से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ जब आप जीतते हैं तो शून्य से शुरूआत करते हैं लेकिन जब हारते हैं , तब भी तो ऐसा ही होता है । हम भारत से कोई बोझ लेकर नहीं आये हैं । न्यूजीलैंड श्रृंखला से हमने सबक लिया है लेकिन यहां हालात अलग हैं और यहां हमारे नतीजे अलग रहे हैं ।’’

दूसरी ओर आस्ट्रेलिया पिछले पांच साल में भारत से मिली करारी हार का बदला चुकता करने के लिये तैयार है । पहले मैच में उसके सामने भारत के नियमित कप्तान (रोहित शर्मा),रिवर्स स्विंग के महारथी (मोहम्मद शमी) और भावी कप्तान (शुभमन गिल) नहीं होंगे । रोहित पिता बनने के कारण पहले टेस्ट से बाहर हैं जबकि शमी पूरी तरह से फिट नहीं हैं और गिल के अंगूठे में फ्रेक्चर है ।

आस्ट्रेलिया दौरे पर कैरियर बनते और बिगड़ते हैं । सचिन तेंदुलकर ने ‘घुमावदार दरारों ’ वाली वाका की पिच पर शतक बनाया है । दिलीप वेंगसरकर और कृष्णामाचारी श्रीकांत को 1991 .92 दौरे के बाद विदा लेनी पड़ी , वह भी सभी ने देखा । विराट कोहली, रोहित शर्मा और आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कैरियर के उस मुकाम पर हैं जहां खराब प्रदर्शन भारी पड़ सकता है ।

कोहली 2014 में आस्ट्रेलिया में ही ‘किंग कोहली’ बने जब उन्होंने चार शतक लगाये जबकि चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की नींदें हराम की थी । यह ऐसी श्रृंखला होगी जिसमें गेंदबाजों का पलड़ा भारी होगा और पहले टेस्ट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में शुमार जसप्रीत बुमराह भारत की कमान भी संभालेंगे ।

मोहम्मद सिराज और आकाश दीप तेज गेंदबाजी में उनका साथ दे सकते हैं लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा भी चयन के दावेदार हैं । टीम संयोजन चाहे जो हो , आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उसे हलके में नहीं ले सकते । स्टीव स्मिथ का मौजूदा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र में औसत 36 के आसपास है जबकि उनके कैरियर का औसत 56 से अधिक है ।

मार्नस लाबुशेन का कैरियर औसत 50 के करीब है लेकिन पिछले दो साल में वह 30 से कम की औसत से रन बना रहे हैं । आईसीसी टूर्नामेंटों के फाइनल में ट्रेविस हेड भारत के लिये बड़ी चुनौती साबित हुए हैं लेकिन उनका भी औसत इस चक्र में 28 के करीब है । उस्मान ख्वाजा को छोडकर कोई आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है ।

विकेटकीपर एलेक्स कारी और कप्तान पैट कमिंस ने यदा कदा अच्छी पारियां खेली है । पहले टेस्ट के लिये पिच में नमी और उछाल को देखते हुए भारत हरफनमौला रविंद्र जडेजा की जगह बेहतर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को उतार सकता है । हरफनमौला नीतिश रेड्डी को मौका मिल सकता है जो निचले क्रम पर बल्लेबाजी के साथ चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं ।

बल्लेबाजी में भारत के शीर्ष छह बल्लेबाजों में से तीन ने आस्ट्रेलिया में कभी नहीं खेला है और दो के पास चार मैचों का ही टेस्ट अनुभव है । लेकिन यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पड्डिकल और ध्रुव जुरेल के पास आत्मविश्वास है । पिछले पांच साल में भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ऋषभ पंत और स्टायलिश केएल राहुल से काफी उम्मीदें होंगी ।