India vs Australia 2023: ऑस्ट्रेलिया टीम  35.4 ओवर में 188 रन पर आउट, शमी और सिराज ने झटके 6 विकेट

Highlights मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने तीन-तीन विकेट लिये। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मिशेल मार्श से सबसे ज्यादा 81 रन बनाये।

India vs Australia, 1st ODI 2023: भारतीय टीम ने पहले एकदिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल कर दिया। टीम ऑस्ट्रेलिया 35.4 ओवर में 188 पर आउट हो गई। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट झटके। टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया को 14.2 ओवर शेष रहते ढेर कर दिया गया है। भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। सिराज ने पहले ट्रैविस हेड को चलता किया। मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने पारी को संवारा। मार्श ने अपना 14वां एकदिवसीय अर्धशतक पूरा किया। रवींद्र जडेजा ने मार्श को 81 रन पर आउट कर महत्वपूर्ण सफलता प्रदान की।

Innings Break! Australia are all out for 188 runs in 35.4 overs.



Three wickets apiece for Shami and Siraj.



Three wickets apiece for Shami and Siraj.

मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के तीन तीन विकेट की मदद से भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में आस्ट्रेलिया को 35 . 4 ओवर में 188 रन पर समेट दिया । आस्ट्रेलिया ने आखिरी छह विकेट 7 . 5 ओवर में 19 रन के भीतर गंवा दिये । हार्दिक पंड्या का दूसरे स्पैल में शमी को जल्दी बुलाने का फैसला सटीक साबित हुआ ।

कैमरन ग्रीन को शमी ने बेहतरीन गेंद पर आउट किया । उन्होंने दूसरे स्पैल में तीन ओवर में आठ रन देकर तीन विकेट चटकाये । आस्ट्रेलिया के लिये मिशेल मार्श ने 65 गेंद में 81 रन नहीं बनाये होते तो स्कोर और खराब होता । शमी ने छह ओवर में 17 रन देकर तीन विकेट लिये । दूसरी ओर दूसरे ही ओवर में भारत को कामयाबी दिलाने वाले सिराज ने दूसरे स्पैल में शानदार गेंदबाजी की ।

14th ODI fifty for Mitchell Marsh



Can he convert it into triple figures?

उन्होंने 5 . 4 ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट लिये । मार्श ने अपनी पारी में दस चौके और पांच छक्के जड़कर आस्ट्रेलिया को शानदार शुरूआत दिलाई । एड़ी के आपरेशन के बाद वह तीन महीने का ब्रेक लेकर लौटे थे । मार्श ने एक छोर से रन बनाना जारी रखा लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे ।

दूसरे ओवर में सिराज ने ट्रेविस हेड को पवेलियन भेजा । इसके बाद मार्श ने कप्तान स्टीव स्मिथ के साथ 72 रन की साझेदारी की । स्मिथ ने 30 गेंद में 22 रन बनाये जिन्हें पंड्या ने आउट किया । मार्श अपने दूसरे शतक की ओर बढ रहे थे लेकिन रविंद्र जडेजा ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया । उन्होंने आखिरी शतक भारत के खिलाफ जनवरी 2016 में लगाया था ।

Mohammed Siraj picks up the final two wickets as both Sean Abbott and Adam Zampa depart for a duck.



Mohammed Siraj picks up the final two wickets as both Sean Abbott and Adam Zampa depart for a duck. Australia all out for 188 runs.

आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर मार्श ने थर्डमैन पर कैच दिया । जडेजा ने इसके बाद कुलदीप यादव की गेंद पर मार्नस लाबुशेन का एक हाथ से शानदार कैच लपका । शमी ने जोश इंगलिस को आउट किया तब आस्ट्रेलिया का स्कोर 28वें ओवर में पांच विकेट पर 169 रन था ।

शमी ने 30वें ओवर में ग्रीन को आउट किया । शमी की ही गेंद पर शुभमन गिल ने 32वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस (पांच) का कैच पकड़ा । ग्लेन मैक्सवेल (आठ) ने जडेजा की गेंद पर शॉर्ट मिडविकेट में पंड्या को कैच थमाया । भारतीय तेज गेंदबाजों ने जहां किफायती गेंदबाजी की , वहीं कुलदीप और जडेजा ने 17 ओवर में 94 रन दे डाले और तीन विकेट लिये ।