India vs Afghanistan Asian Games 2023 Cricket Final: महिला टीम के बाद पुरुष क्रिकेट ने मारी बाजी, एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

Highlights ​​​​​​​अफगान टीम को रजत से संतोष करना पड़ा। महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने कारनामा कर दिया। बांग्लादेश ने आखिरी ओवर में पाकिस्तान को हराकर जीता कांस्य पदक जीता।

India vs Afghanistan Asian Games 2023 Cricket Final: खिताब के प्रबल दावेदार भारत ने क्रिकेट में कारनामा कर दिया। महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने गोल्ड पर कब्जा किया। बारिश के प्रभावित मैच में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक जीत लिया। बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हुआ। अफगानिस्तान से बेहतर अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के कारण भारत ने स्वर्ण पदक जीता।

Hangzhou Asian Games: India cricket team gets gold medal after the match was called off due to rain. India won gold because of a better international ranking than Afghanistan. pic.twitter.com/XED9XtHoLK