ENG vs IND: 'भारत ने 5वें टेस्ट में वैसलीन का इस्तेमाल किया', पूर्व पाकिस्तानी स्टार ने गेंद से छेड़छाड़ का लगाया आरोप

ENG vs IND: भारतीय क्रिकेट टीम के ज़्यादातर सदस्य यादगार इंग्लिश सीज़न के बाद स्वदेश लौट आए हैं। जब यह सब शुरू हुआ, तो शुभमन गिल की अगुवाई वाली युवा टीम को लेकर काफ़ी आशंकाएँ थीं। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे बड़े नामों के बिना, इंग्लैंड से सकारात्मक परिणाम के साथ वापसी, जहाँ भारत ने 2007 के बाद से कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती है, पूरी तरह से अपेक्षित नहीं थी। लेकिन टीम ने पहले तीन टेस्ट मैचों में 2-1 से पिछड़ने के बावजूद, बहादुरी से पाँच टेस्ट मैचों की सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ कराकर आलोचकों को गलत साबित कर दिया।

पाँचवें टेस्ट का आखिरी मैच बेहद रोमांचक रहा। इंग्लैंड को एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी जीतने के लिए सिर्फ़ 35 रन चाहिए थे, जबकि भारत को सीरीज़ ड्रॉ कराने के लिए चार विकेट चाहिए थे। भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जोड़ी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने ज़बरदस्त गेंदबाज़ी की और भारत ने छह रनों से जीत हासिल की - जो उनके टेस्ट इतिहास की सबसे कम अंतर से जीत थी।

हालांकि, इस शानदार प्रदर्शन के दौरान, पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शब्बीर अहमद खान ने भारतीयों पर गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने X पर लिखा, "मुझे लगता है कि भारत ने वैसलीन का इस्तेमाल किया। 80+ ओवर के बाद भी गेंद नई जैसी चमक रही है। अंपायर को इस गेंद को जाँच के लिए लैब भेजना चाहिए।"

