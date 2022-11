India tour of New Zealand 2022: विश्व कप के प्रदर्शन से निराशा, असफलता को भुलाकर आगे बढ़ना होगा, कप्तान पंड्या ने कहा-विश्व कप 2024 का रोडमैप अभी से

Highlights विश्व कप के प्रदर्शन से निराशा है लेकिन हम पेशेवर हैं और इससे उबरना होगा। अगला टी20 विश्व कप 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जायेगा। अगले दो साल में भारतीय टीम में काफी बदलाव होंगे।

India tour of New Zealand 2022: भारत के कार्यवाहक टी20 कप्तान हार्दिक पंड्या ने बुधवार को कहा कि 2024 टी20 विश्व कप का रोडमैप अभी शुरू हो गया है और कई खिलाड़ियों को टीम में जगह बनाने का दावा पुख्ता करने का मौका दिया जायेगा।

भारतीय टीम आस्ट्रेलिया में हुए टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से दस विकेट से हार गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला में भारत की कप्तानी कर रहे पंड्या ने कहा कि टीम को विश्व कप की नाकामी से उबरना होगा। उन्होंने कहा ,‘‘हम सभी जानते हैं कि विश्व कप के प्रदर्शन से निराशा है लेकिन हम पेशेवर हैं और इससे उबरना होगा।

हम जैसे सफलता को पीछे छोड़ देते हैं, वैसे ही इस असफलता को भी भुलाकर आगे की ओर देखना होगा। अपनी गलतियों से सबक लेना होगा ।’’ अगला टी20 विश्व कप 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जायेगा। ऐसी संभावना है कि अगले दो साल में भारतीय टीम में काफी बदलाव होंगे और विराट कोहली तथा रोहित शर्मा जैसे कई सीनियर खिलाड़ियों की रवानगी होगी ।

पंड्या ने कहा ,‘‘ अगले टी20 विश्व कप में अभी दो साल है । हमारे पास नयी प्रतिभायें तलाशने के लिये समय है । काफी क्रिकेट खेली जायेगी और कई खिलाड़ियों को मौके मिलेंगे ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ रोडमैप अभी से शुरू होता है लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी है । हमारे पास काफी समय है तो हम आराम से इस पर विचार करेंगे ।

फिलहाल यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ी यहां खेलने का मजा लें । भविष्य के बारे में बाद में बात करेंगे ।’’ न्यूजीलैंड के सीमित ओवरों के दौरे पर तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेले जायेंगे । श्रृंखला में विराट, रोहित, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक और रविचंद्रन अश्विन को कार्यभार प्रबंधन के तहत आराम दिया गया है ।

उनकी गैर मौजूदगी में शुभमन गिल, उमरान मलिक, ईशान किशन और संजू सैमसन को मौका दिया गया है । पंड्या ने कहा ,‘‘ सीनियर खिलाड़ी यहां नहीं है लेकिन जिन्हें चुना गया है , वे भी डेढ दो साल से खेल रहे हैं । उन्हें काफी मौके दिये गए और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वे अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं । उनके लिये काफी रोमांचित हूं । नये खिलाड़ी, नयी ऊर्जा, नया रोमांच ।’’

