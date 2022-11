India tour of Bangladesh 2022: बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, दो खिलाड़ी टीम से बाहर, इन प्लेयर को मौका, देखें लिस्ट

Highlights 4 दिसंबर से मीरपुर में शुरू हो रही है। टेस्ट मैच चटगांव में 14 से 18 दिसंबर और मीरपुर में 22 से 26 दिसंबर तक खेले जायेंगे। रोहित शर्मा के नेतृत्व में मजबूत टीम पड़ोसी देश का दौरा करेगी।

India tour of Bangladesh 2022: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बांग्लादेश दौरे के खिलाफ बड़ा बदलाव किया है। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और यश दयाल बांग्लादेश वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं क्योंकि वह सितंबर में घुटने की सर्जरी से अभी तक उबर नहीं पाए हैं।

बंगाल के हरफनमौला शाहबाज अहमद और कुलदीप सेन को शामिल किया गया है। 4 दिसंबर से मीरपुर में शुरू हो रही है। वर्तमान में न्यूजीलैंड में तीन मैचों की सीरीज के लिए भारत की एकदिवसीय टीम के सदस्य शाहबाज़ ने सितंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय मैचों के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था।

#TeamIndia for Bangladesh ODIs: Rohit Sharma(C), KL Rahul (VC), Shikhar Dhawan, Virat Kohli, Rajat Patidar, Shreyas Iyer, Rahul Tripathi, R Pant (WK), Ishan Kishan (WK), Shahbaz Ahmed, Axar Patel, W Sundar, Shardul Thakur, Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Deepak Chahar, Kuldeep Sen.

वह मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने छह मैचों में 51.2 ओवर में 4.87 की इकॉनमी से 11 विकेट लिए हैं। साथ ही, उन्होंने निचले क्रम में बल्ले से दो अर्धशतक बनाए हैं। जडेजा ने अगस्त-सितंबर में एशिया कप के बाद घुटने की सर्जरी करवाई थी और फिर अनिश्चित काल के लिए टीम से बाहर हो गए है।

टीम में इन दोनों की जगह तेज गेंदबाज कुलदीप सेन और ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए यश दयाल और रविंद्र जडेजा की जगह तेज गेंदबाज कुलदीप सेन और हरफनमौला शाहबाज अहमद को शामिल किया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दयाल की पीठ के निचले हिस्से में समस्या है, जबकि जडेजा अभी घुटने की चोट से नहीं उबर सके है। वह बीसीसीआई मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे।’’ न्यूजीलैंड में 25 नवंबर से ऑकलैंड में शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए कुलदीप और शाहबाज को शुरू में टीम में नामित किया गया था। अब वे बांग्लादेश जाने वाली टीम का हिस्सा होंगे।

नियमित कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बांग्लादेश में वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए टीम की अगुआई के लिये वापसी करेंगे। भारत तीन वनडे और दो टेस्ट खेलेगी। इस दौरे की शुरुआत चार दिसंबर से होगी। रविंद्र जडेजा एशिया कप के दौरान घुटने की चोट लगने के बाद वह मौजूदा टी20 विश्व कप से बाहर हो गये थे।

न्यूजीलैंड दौरे की एकदिवसीय टीम के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है। बंगाल के अभिमन्यु ईश्वरन कॉक्स बाजार में 29 नवंबर से शुरू होने वाली दो चार दिवसीय मैचों की श्रृंखला में बांग्लादेश ए के खिलाफ भारत ए का नेतृत्व करेंगे। इस सीरीज का दूसरा चार दिवसीय मैच छह से नौ दिसंबर तक सिलहट में खेला जाएगा।

भारतीय टेस्ट टीम में शामिल चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव ए टीम के दूसरे टेस्ट मैच का हिस्सा होंगे। इसका मकसद उन्हें टेस्ट श्रृंखला से पहले अभ्यास मुहैया करना है। भारत को बांग्लादेश में तीन एकदिवसीय (चार, सात और 10 दिसंबर) और दो टेस्ट मैच खेलने हैं और रोहित शर्मा के नेतृत्व में मजबूत टीम पड़ोसी देश का दौरा करेगी। टेस्ट मैच चटगांव में 14 से 18 दिसंबर और मीरपुर में 22 से 26 दिसंबर तक खेले जायेंगे।

बांग्लादेश में एकदिवसीय मुकाबलों की टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), लोकेश राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत, इशान किशन, कुलदीप सेन, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर और शाहबाज अहमद।

बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज की टीम: रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएस भरत, रविचंद्रन अश्विन , रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव।

पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), रोहन कुन्नुमल, यशस्वी जायसवाल, यश ढुल, सरफराज खान, तिलक वर्मा, उपेंद्र यादव (विकेटकीपर), सौरभ कुमार, राहुल चाहर, जयंत यादव, मुकेश कुमार, नवदीप सैनी, अतीत सेठ।

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), रोहन कुन्नुमल, यशस्वी जायसवाल, यश ढुल, सरफराज खान, उपेंद्र यादव (विकेटकीपर), सौरभ कुमार, राहुल चाहर, जयंत यादव, मुकेश कुमार, नवदीप सैनी, अतीत शेठ, चेतेश्वर पुजारा, उमेश यादव, केएस भरत (विकेटकीपर)।

