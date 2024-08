India To Tour England 2025: अगले साल टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी भारतीय टीम, ईसीबी ने की कार्यक्रम की घोषणा

Highlights भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला की शुरुआत 20 जून को हेडिंग्ले में होगी टीम इंडिया वर्ष 2007 के बाद से इंग्लैंड की धरती पर अपनी पहली श्रृंखला जीतना चाहेगी श्रृंखला का अंतिम टेस्ट 31 जुलाई से लंदन के ओवल मैदान में खेला जाएगा

Team India To Tour England 2025: इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने 2025 के अपने घरेलू सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस सत्र का मुख्य आकर्षण भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला है, जिसकी शुरुआत 20 जून को हेडिंग्ले में होगी, जिसमें मेहमान टीम वर्ष 2007 के बाद से इंग्लैंड की धरती पर अपनी पहली श्रृंखला जीतना चाहेगी।

भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रतिद्वंद्विता रही है। भारत 2022 में श्रृंखला जीतने के करीब पहुंच गया था, लेकिन अंत में स्कोर 2-2 रहा। दोनों पक्षों ने इस साल की शुरुआत में पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भी भिड़ंत की थी और इंग्लैंड ने हैदराबाद में जीत हासिल करके शुरुआती बढ़त हासिल की थी, लेकिन शेष चार मैच हार गया।

हेडिंग्ले (लीड्स), एजबेस्टन (बर्मिंघम), लॉर्ड्स (लंदन), ओल्ड ट्रैफर्ड (मैनचेस्टर) और द ओवल (लंदन) भारत के खिलाफ श्रृंखला के स्थल हैं।

पहला रोथसे टेस्ट: 20-24 जून - हेडिंग्ले, लीड्स

दूसरा रोथसे टेस्ट: 2-6 जुलाई - एजबेस्टन, बर्मिंघम

तीसरा रोथसे टेस्ट: 10-14 जुलाई - लॉर्ड्स, लंदन

चौथा रोथसे टेस्ट: 23-27 जुलाई - एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर

पांचवां रोथसे टेस्ट: 31 जुलाई - 4 अगस्त - द किआ ओवल, लंदन।

