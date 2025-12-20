India T20 World Cup Squad: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सफलता के बाद 3 साल बाद ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी

India T20 World Cup Squad: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के रिकॉर्ड तोड़ सीज़न में ईशान किशन ने सिलेक्शन का दरवाज़ा खोला और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया टीम में वापसी की। पूरे टूर्नामेंट में किशन ने 517 रन बनाए और झारखंड को पहला खिताब दिलाया, फाइनल में सेंचुरी भी बनाई। संजू सैमसन के ओपनिंग करने की उम्मीद है, इसलिए किशन बैकअप के तौर पर रहेंगे, लेकिन उन्हें भारत बनाम न्यूजीलैंड vs NZ T20I में खुद को साबित करने का मौका मिलेगा।

ईशान किशन ने आखिरी बार नवंबर 2023 में भारत के लिए T20I खेला था। तब से कई वजहों से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। हालांकि, झारखंड के लिए उनके शानदार प्रदर्शन ने सेलेक्टर्स को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है और वे सनराइजर्स हैदराबाद के इस स्टार खिलाड़ी की तरफ मुड़ गए हैं। किशन ने जितेश शर्मा की जगह टीम में ली है, और ओपनिंग स्लॉट के लिए संजू सैमसन से मुकाबला करेंगे। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि किशन और अभिषेक दोनों IPL में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं।

भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।

