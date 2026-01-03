India squad announcement for New Zealand ODIs: कप्तान गिल और उपकप्तान अय्यर की वापसी, पंत करेंगे धमाल, सिराज लौटे और शमी को मौका नहीं

HighlightsIndia squad announcement for New Zealand ODIs LIVE Updates: पहला वनडे: 11 जनवरी, वडोदरा।India squad announcement for New Zealand ODIs LIVE Updates: दूसरा वनडे: 14 जनवरी, राजकोट।India squad announcement for New Zealand ODIs LIVE Updates: तीसरा वनडे: 18 जनवरी, इंदौर।
जयपुरः न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल कप्तान और श्रेयस अय्यर उप-कप्तान के रूप में वापसी कर रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली है, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम से बाहर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है। तीन मैचों की सीरीज 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले भारत की आखिरी द्विपक्षीय वनडे सीरीज है। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या दोनों को वनडे सीरीज में आराम दिया है। 50 ओवर के मैचों के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी। मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू सीरीज के लिए वनडे में वापसी की है। अय्यर की भागीदारी फिटनेस पर निर्भर है।
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल
IND vs NZ 1st ODI: भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का कार्यक्रम-
1. पहला वनडे: 11 जनवरी, वडोदरा
2. दूसरा वनडे: 14 जनवरी, राजकोट
3. तीसरा वनडे: 18 जनवरी, इंदौर।
IND vs NZ 1st ODI: टीम में शामिल श्रेयस अय्यर, पढ़िए पूरी खबर...
https://www.lokmatnews.in/cricket/news/odi-series-against-new-zealand-from-january-11-relief-team-india-will-shreyas-iyer-play-in-vijay-hazare-trophy-on-january-6-b507/
शनिवार को चयनकर्ता 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज टीम में शामिल हुए। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति और मुख्य कोच गौतम गंभीर की पहचान टीम संयोजन के आधार पर खिलाड़ियों के चयन की। टीम संयोजन के कारण ही उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए संजू सैमसन और किशन जैसे सलामी बल्लेबाजों को चुना है।
IND vs NZ 1st ODI: आखिरकार मोहम्मद शमी की क्या गलती?
https://www.lokmatnews.in/cricket/news/ind-vd-nz-odi-2026-team-india-selection-january-3-will-mohammed-shami-rishabh-pant-and-mohammed-siraj-play-the-odi-series-will-ishan-kishan-be-included-b507/
वनडे प्रारूप में टीम को मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने वाले विकेटकीपर की जरूरत है। पंत ने गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद से जुलाई 2024 से दिसंबर 2025 के बीच सिर्फ एक वनडे मैच खेला है। पिछले आठ वर्षों में केवल 31 वनडे मैच खेलना और 35 से कम का औसत होना इस जुझारू खिलाड़ी की क्षमता का सही प्रतिबिंब नहीं है।
इसमें कोई शक नहीं कि प्रभाव के मामले में पंत किशन और जुरेल से कही बेहतर हैं। टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया है। सिराज को परिस्थितियों के कारण चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं चुना गया था। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विदेशी सीरीज में टीम का हिस्सा थे लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था।
मोहम्मद शमी की बात करें तो वह चोट से वापसी के बाद बंगाल के लिए सभी प्रारूपों में खेल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिहाज से उनका समय अब बीत चुका है। शमी और चयन समिति के बीच संवाद भी विशेष रूप से स्पष्ट नहीं रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दो मुख्य दावेदार सरफराज खान (नंबर चार पर बल्लेबाजी) और देवदत्त पडिक्कल हैं।
शुभमन गिल, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की टीम में जगह पक्की होने के कारण पडिक्कल को मौका देना मुश्किल रहा। सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाकर रुतुराज गायकवाड़ पहले ही दावेदारों में उनसे आगे निकल चुके हैं।