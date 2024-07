India Vs Pak: पाकिस्तान को पीटेंगे, लगाएंगे जीत की हैट्रिक, पाकिस्तान बोला, 'गलती नहीं दोहराएंगे'

Highlights पाकिस्तान और भारतीय टीम के रिटायर क्रिकेटर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 में खेल रहे हैं बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंडिया चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस मैच होगा हाई वोल्टेज मैच के लिए स्टेडियम की पूरी 23000 हजार सीट बिक गई हैं

India Vs Pak: भारत और पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच ही नहीं एक जंग है। जिसे दोनों टीम जीतना ही चाहती है। दोनों टीम जब मैदान पर होती है तो स्टेडियम चाहे भारत का हो या फिर पाकिस्तान का, फैंस से भरा रहता है। कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार रात 9 बजे देखने को मिलेगा। जब भारत बनाम पाकिस्तान के बीच टी-20 मैच खेला जाएगा।

India Vs Pakistan tonight at 9pm in World Championship Of Legends. 🏆 pic.twitter.com/bUm385BWMs