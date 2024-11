India lost Mumbai and Mackay: रविवार को हार ही हार?, मैकॉय में ऑस्ट्रेलिया और मुंबई में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को हराया

Highlights India lost Mumbai Test and Mackay: अंपायर शॉन क्रेग के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। India lost Mumbai Test and Mackay: गेंद बदलने को लेकर उठे विवाद से हुई। India lost Mumbai Test and Mackay: अपनी पारी तीन विकेट पर 139 रन से आगे बढ़ाई।

India lost Mumbai Test and Mackay: टीम इंडिया के लिए सुपर संडे हार से हुई। मैकॉय में ऑस्ट्रेलिया-ए और मुंबई में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को मात दी। बॉर्डर-गावस्कर सीरीज से पहले भारत को हार ही हार देखने को मिला। बॉर्डर-गावस्कर सीरीज की शुरुआत 22 नवंबर से है। ऑस्ट्रेलिया ए ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए रविवार को यहां भारत ए को चार दिवसीय अनधिकृत टेस्ट मैच में सात विकेट से हराया जिसमें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन गेंद बदलने के विवाद में फंस गए।

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 225 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन सुबह अपनी पारी तीन विकेट पर 139 रन से आगे बढ़ाई। कप्तान नाथन मैकस्वीनी (नाबाद 88) और ब्यू वेबस्टर (नाबाद 61) ने चौथे विकेट के लिए 141 रन की अटूट साझेदारी करके अपनी टीम को आसान जीत दिलाई। मैच के चौथे दिन की शुरुआत हालांकि गेंद बदलने को लेकर उठे विवाद से हुई।

इस मामले को लेकर भारतीय खिलाड़ियों की अंपायर शॉन क्रेग के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। अंपायर को यह कहते हुए सुना गया कि गेंद पर खरोंच लगी थी जिसके कारण उसे बदला गया, जबकि किशन ने गेंद बदलने के फैसले को ‘बेवकूफी भरा’ बताया। अंपायर क्रेग को स्टंप माइक्रोफोन में गेंद बदलने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए सुना गया। वह कह रहे थे,‘‘गेंद पर स्क्रैच करो, हम उसे बदल रहे हैं।

अब और बहस नहीं। चलो खेल शुरू करते हैं।’’ इस पर किशन चुप नहीं रहे। उन्होंने जवाब दिया, ‘‘तो हम इस गेंद से खेलने जा रहे हैं...यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला है।’’ इस पर क्रेग ने जवाब दिया,‘‘माफ करें, असहमति जताने पर आपकी शिकायत की जाएगी। यह अनुचित व्यवहार है। आपके कारनामों के कारण हमने गेंद बदल दी।’’

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बाद में बयान जारी करके कहा कि गेंद को खराब होने के कारण बदला गया तथा दोनों कप्तानों और टीम प्रबंधन को इसके बारे में चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले सूचित कर दिया गया था। किशन पर असहमति का आरोप नहीं लगाया जाएगा। भले ही गेंद बदल दी गई थी।

लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए को पांच पेनल्टी रन नहीं दिए गए, जैसा कि आचार संहिता के अनुच्छेद 41.3.4 में कहा गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आचार संहिता के तहत गेंद की स्थिति में बदलाव करना लेवल तीन का आरोप है। दोनों टीमों के बीच दूसरा प्रथम श्रेणी मैच गुरुवार से मेलबर्न में खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए रविवार को यहां तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन ही भारत को 25 रन से हराकर श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इस तरह से न्यूजीलैंड पहली टीम बन गई है जिसने भारतीय धरती पर तीन या इससे अधिक मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया।

न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 174 रन बनाकर भारत के सामने 147 रन का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम 29.1 ओवर में 121 रन पर आउट हो गई। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 64 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल ने छह विकेट लिए।