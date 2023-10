IND vs BAN: भारत को हराया तो करूंगी 'फिश डिनर', पाकिस्तानी एक्ट्रेस का बांग्लादेश टीम को ऑफर

Highlights भारतीय क्रिकेट टीम को हराने के लिए अब पाकिस्तानी अभिनेत्री ने शर्त रख दी है सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर कई पोस्ट किए हैं वहीं, अब इस बात पर भारत में चर्चा शुरू हो गई है

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी अभिनेत्री सहर शिनवारी ने बांग्लादेशक्रिकेटर से वादा कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर भारत को आज के मैच में बांग्लादेश हराती है तो वो अपना किया वादा पूरा करेंगी।

सहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे कहा, "मेरा बंगाली बंधु हमारी हार का बदला लेगा। अगर उनकी टीम भारत को हराने में कामयाब रही तो मैं ढाका जाउंगी और बंगाली बॉय के साथ फिश डिन करुंगी।" वहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कई मुद्दों पर अपना विरोध प्रदर्शन कर शिकायत दर्ज कराई।

सहर ने एक्स पर दूसरे पोस्ट कहा, "बंगाली टाइगर्स भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर इनका घमंड और अतिविश्वास को चूर-चूर कर दो"।

Come on Bengali Tigers !!! You can beat this arrogant and overconfident Indian team ✌️