India in Final T20 World Cup 2024: भारत के पहले कप्तान रोहित, 12 महीने के अंदर तीसरी बार आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल खेलेगी टीम इंडिया

India in Final T20 World Cup 2024: भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि साथी स्टार बल्लेबाज और किंग विराट कोहली जल्द ही रनों की बारिश करेगा। कोहली का रन-सूखा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल में खत्म होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 9 रन बनाकर आउट हो गए। सलामी जोड़ीदार एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए। टूर्नामेंट में कोहली का कम स्कोर का सिलसिला जारी रहा, जब गुयाना में गत चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सेमीफाइनल जीत के दौरान वह सिर्फ नौ रन पर आउट हो गए। कोहली ने रीस टॉपले को छक्का लगाया।

दो गेंदों के बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कोहली को बोल्ड कर दिया। 35 वर्षीय पूर्व कप्तान कोहली ने अब इस टूर्नामेंट की सात पारियों में 10.71 की औसत से सिर्फ 75 रन बनाए हैं। रोहित आश्वस्त है कि कोहली को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

टूर्नामेंट में अभी तक तीन अर्धशतक की मदद से 248 रन बनाने वाले रोहित भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जिनकी अगुवाई में टीम 12 महीने के अंदर तीसरी बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के फाइनल में खेलेगी। भारत ने पिछले साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी।

टी20 विश्व कप से पहले आईपीएल में सर्वाधिक 741 रन बनाने वाले कोहली इस टूर्नामेंट में अभी तक सात पारियों में केवल 75 रन बना पाए हैं। द्रविड़ ने सेमीफाइनल में भारत की इंग्लैंड पर 68 रन की जीत के बाद कहा,‘‘आपने देखा होगा कि जब भी विराट थोड़ा जोखिम भरा क्रिकेट खेलते हैं तो हो सकता है कि कुछ अवसरों पर उन्हें सफलता न मिले।’’

उन्होंने कहा,‘‘इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने वास्तव में अच्छा छक्का जड़ा लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और गेंद को थोड़ा ज्यादा मूवमेंट मिल गया। लेकिन जिस तरह से वह खेलते हैं, वह मुझे पसंद है। ’’ द्रविड़ ने कहा,‘‘मैं इसमें किसी तरह का मिथक नहीं जोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही बड़ी पारी खेलेंगे। मुझे उनका रवैया और समर्पण पसंद है।’’

कप्तान रोहित ने भी उम्मीद जताई कि कोहली फाइनल में बड़ी पारी खेलने सफल रहेंगे। रोहित ने कहा,‘‘वह बेहतरीन खिलाड़ी है। कोई भी खिलाड़ी इस तरह के दौर से गुजर सकता है। हम समझते हैं कि वह कितना कुशल खिलाड़ी है और हम बड़े मैचों में उनके महत्व को समझते हैं। ’’

उन्होंने कहा,‘‘फॉर्म कभी कोई समस्या नहीं रही क्योंकि जब आप 15 साल से क्रिकेट खेलते रहे हों तो फॉर्म समस्या नहीं बनती। वह शानदार लय में दिख रहे हैं। उनके इरादे स्पष्ट हैं। संभवत: उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फाइनल के लिए बचा कर रखा है।’’ द्रविड़ ने रोहित की प्रशंसा करते हुए कहा,‘‘मैं उनके बारे में जो कुछ भी कहूंगा वह कम होगा।

जिस तरह से उन्होंने टीम के साथ काम किया, उनकी रणनीति, उनकी परिपक्वता और टीम के प्रति उनका रवैया के बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा।’’ व्यक्तिगत प्रदर्शन महत्वपूर्ण होता है लेकिन रोहित ने कहा कि सामूहिक प्रयास से मैच जीतना संतोषप्रद रहा। उन्होंने कहा,‘‘मुझे लगता है कि हमने परिस्थितियों से अच्छी तरह तालमेल बिठाया।

परिस्थितियां थोड़ी चुनौती पूर्ण थी। हमने उनसे सामंजस्य बिठाया और यह अब तक हमारी सफलता की कहानी है। आप जानते हैं कि इस मैच तक हमने वास्तव में परिस्थितियों से अच्छी तरह से तालमेल बिठाया है। ’’ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले फाइनल के बारे में पूछे जाने पर रोहित ने कहा,‘‘हमें पूरे 40 ओवर तक अच्छे फैसले करने होंगे।

इससे हमें मैच अपने पक्ष में करने में मदद मिलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी हम शांत थे। ’’ उन्होंने कहा,‘‘मैं यही कह सकता हूं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। टीम अच्छी लय में है और हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि हम फाइनल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।’’