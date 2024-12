'आपके वजह से भारत को एक क्रिकेट का हीरा मिला': सुनील गावस्कर ने भावुक होकर नीतीश रेड्डी के परिवार से कहा; VIDEO

AUS vs IND 4th Test: टीम इंडिया के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी के पिता ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में बॉक्सिंग डे टेस्ट में खेलने से पहले सुनील गावस्कर के पैर छुए। निर्णायक MCG टेस्ट के तीसरे दिन रेड्डी द्वारा शतक बनाने के बाद, गावस्कर ने कहा कि उनके कारण भारतीय क्रिकेट के हाथों में हीरा है।

21 वर्षीय रेड्डी ने बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, जिससे टीम इंडिया को पिछले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद वापसी का मौका मिला। दिन के आखिरी समय में स्कॉट बोलैंड की गेंद पर चौका लगाकर युवा खिलाड़ी के वहां पहुंचने पर, उनके पिता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे और भावुक हो गए और फूट-फूट कर रोने लगे।

स्टार स्पोर्ट्स द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो में बोलते हुए, गावस्कर ने रेड्डी के परिवार से एक भावनात्मक मुलाकात में कहा: "मुझे मालूम है आप लोगों ने कितना बलिदान किया है। आपकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आपके वजह से भारत को ये हीरा मिला है।"

