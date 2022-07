India-England Series: कोहली और बेयरस्टो में कहासुनी, कहा-नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हम एक-दूसरे के खिलाफ 10 साल से खेल रहे हैं...

Highlights विराट कोहली के साथ बहस के बाद जानी बेयरस्टो ने जोखिम लेना शुरू किया। भारत ने 132 रन की बढ़त हासिल की। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में तीन विकेट पर 125 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त को 257 रन तक पहुंचाया।

India-England Series: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के साथ पांचवें टेस्ट के तीसरे दिन छींटाकशी को अधिक तूल नहीं देते हुए कहा कि यह खेल का हिस्सा है।

रविवार को तीसरे दिन के खेल के दौरान सुबह के सत्र में कोहली ने बेयरस्टो को उनके ‘शॉट खेलने का प्रयास करने और चूकने’ के संदर्भ में कुछ कहा। बेयरस्टो भी शांत नहीं रहे और एक समय अंपायरों को माहौल शांत करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।

