Highlights एजबेस्टन में सबसे सफल रन चेज भी पूरा कर लिया है। तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए आमने-सामने होंगे। राहुल द्रविड़ की कोचिंग वाली भारतीय टीम में कई समस्यायें हैं जिनका हल निकालने की जरूरत है।

India-England Series: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारत के खिलाफ पांचवें टेस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट और जॉनी बेयरस्टो के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी तारीफ की। रूट और बेयरस्टो के बीच 269 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया।

टीम ने बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत पर सात विकेट से जीत के साथ खेल के सबसे लंबे प्रारूप में अपना सर्वोच्च सफल रन चेज पूरा किया। सचिन ने ट्वीट किया, "सीरीज बराबर करने के लिए इंग्लैंड की विशेष जीत। जो रूट और जॉनी बेयरस्टो शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने बल्लेबाजी को बहुत आसान बना दिया है। इंग्लैंड को शानदार जीत के लिए बधाई।

Sachin Tendulkar hails Root-Bairstow for their 'sublime form' in 5th Test against India



