India-England Series: भुवनेश्वर कुमार से आगे निकले टीम इंडिया के कप्तान बुमराह, 21 विकेट के साथ पहले पायदान पर

India-England Series: टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज के दौरान सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे पांचवें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने 68 रन देकर तीन विकेट झटके।

टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ विकेट की संख्या 21 हो गई। अभी एक पारी खेलनी बाकी है। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ 21 विकेट के साथ 2014 में पांच मैचों की सीरीज के दौरान भुवनेश्वर कुमार के 19 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

