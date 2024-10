VIDEO: पलक झपकते ही बोल्ड... बुमराह ने उखाड़ फेंका विकेट, भारत 7 विकेट से जीता मैच

Highlights India vs Bangladesh, 2nd Test Day 5 Highlights: भारत बनाम बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच IND vs BAN, 2nd Test Day 5 Highlights: भारत 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्ट मैच, 2-0 से सीरीज जीती टीम इंडिया

India Beat Bangladesh by 7 Wickets in Kanpur: रविंद्र जडेजा की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से बांग्लादेश की पारी को ध्वस्त करने के बाद भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन सात विकेट से जीत दर्ज करके दो मैच की श्रृंखला में मेहमान टीम का 2-0 से सूपड़ा साफ किया और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) तालिका के शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। इस जीत से डब्ल्यूटीसी तालिका में शीर्ष पर मौजूद भारत के 11 मैच में आठ जीत, दो हार और एक ड्रॉ से 98 अंक हैं जो 74.24 प्रतिशत अंक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया 12 मैच में आठ जीत, तीन हार और एक ड्रॉ से 90 अंक से 62.50 प्रतिशत अंक जुटाकर दूसरे स्थान पर है।

Middle stump out of the ground! 🎯



An absolute Jaffa from Jasprit Bumrah to wrap the 2nd innings 🔥



Bangladesh are all out for 146





बांग्लादेश के 95 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने यशस्वी जायसवाल (51 रन, 45 गेंद, आठ चौके, एक छक्का) और विराट कोहली (नाबाद 29, 37 गेंद, चार चौके) के बीच तीसरे विकेट की 58 रन की साझेदारी की बदौलत 17.2 ओवर में तीन विकेट पर 98 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। भारत ने कप्तान रोहित शर्मा (08) और शुभमन गिल (06) के विकेट जल्दी गंवा दिए थे। इससे पहले भारत के लिए जडेजा (34 रन पर तीन विकेट), जसप्रीत बुमराह (17 रन पर तीन विकेट) और रविचंद्रन अश्विन (50 रन पर तीन विकेट) ने तीन-तीन विकेट चटकाए जबकि आकाश दीप (20 रन पर एक विकेट) ने एक विकेट हासिल किया जिससे बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 47 ओवर में सिर्फ 146 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश की ओर से दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। उनके अलावा मशफिकुर रहीम (37) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए। भारत ने बांग्लादेश के पहली पारी के 233 रन के जवाब में नौ विकेट पर 285 रन बनाकर पारी घोषित की थी और पहली पारी के आधार पर 52 रन की बढ़त हासिल की थी।

A day dedicated to clean sweeps! 👌



The chase master Virat Kohli is in pursuit of sealing series victory for #TeamIndia 😍

भारत ने दो दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद नतीजा हासिल करने के लिए आक्रामक रवैया अपनाया जिससे बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच होने के बावजूद मैच का नतीजा सिर्फ 173.2 ओवर में निकल गया जो दो दिन से भी कम का खेल होता है। बारिश और मैदान गीला होने के कारण दूसरे और तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी जबकि पहले दिन भी सिर्फ 35 ओवर का खेल हो पाया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बांग्लादेश ने भारत की दूसरी पारी में तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल नहीं किया। मेहदी हसन मिराज (44 रन पर दो विकेट) और शाकिब अल हसन की स्पिन जोड़ी ने गेंदबाजी का आगाज किया। रोहित ने मिराज के पहले ओवर में चौका मारा लेकिन इस ऑफ स्पिनर के अगले ओवर में स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर हसन महमूद को कैच दे बैठे।

Series victory accomplished! 💪
#TeamIndia win the #IDFCFirstBankTestSeries 2-0! 🏆

जायसवाल ने शाकिब पर दो चौके मारे लेकिन मिराज की तेजी से स्पिन होती गेंद पर गिल पगबाधा हो गए। जायसवाल ने मिराज पर लगातार दो चौके मारे जबकि कोहली ने शाकिब की गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। कोहली ने मिराज पर चौके के साथ सातवें ओवर में भारत के रनों का अर्धशतक पूरा किया। कोहली को 14 रन निजी स्कोर पर मिराज की गेंद पर मैदानी अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो ने पगबाधा आउट दिया लेकिन डीआरएस लेने पर अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। पारी के 14वें ओवर में कोहली ने ताइजुल इस्लाम (36 रन पर एक विकेट) पर दो चौके मारे जबकि जायसवाल ने लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा। जायसवाल ने बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल की गेंद पर एक रन के साथ 43 गेंद में मैच का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। भारत को जब जीत के लिए तीन रन की दरकार थी तब जायसवाल ने ताइजुल पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में शाकिब को आसान कैच थमाया। ऋषभ पंत (नाबाद 04) ने ताइजुल पर चौके के साथ भारत की जीत सुनिश्चित की।

Shanto misses, Jadeja hits 🔥☝️

इससे पहले बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 26 रन से की। पहली पारी में शतक जड़ने वाले मोमिनुल हक (02) को अश्विन ने लेग स्लिप में लोकेश राहुल के हाथों कैच कराके भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम (101 गेंद पर 50 रन, 10 चौके) ने कप्तान नजमुल हुसैन शंटो (19) के साथ चौथे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला। शंटो के खराब शॉट चयन से यह साझेदारी टूटी जिसके बाद भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। जडेजा की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में शंटो पूरी तरह से चूक गए और बोल्ड हो गए। तेज गेंदबाज आकाश ने शादमान को स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराके बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया। बाएं हाथ के स्पिनर जडेजा ने इसके बाद लिटन दास (01) को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराय और फिर शाकिब अल हसन का कैच अपनी ही गेंद पर लपककर बांग्लादेश के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। शाकिब अपने टेस्ट करियर की संभवत: आखिरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए। बुमराह ने इसके बाद मेहदी हसन मिराज (09) और ताइजुल इस्लाम (00) को आउट कर बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ा दीं। उन्होंने मुशफिकुर रहीम (37) को बोल्ड करके बांग्लादेश की पारी का अंत किया।