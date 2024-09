IND vs BAN: भारत ने बांग्लादेश 280 को रन से हराया, अश्विन के 6 विकेट, जडेजा भी चमके

Highlights 234 पर सिमटी बांग्लादेश, रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट लिए भारत ने बांग्लादेश 280 को रन से हराया सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है

IND vs BAN, 1st Test: चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने कल चार विकेट पर 287 रन पर पारी घोषित की थी। इससे भारत के पास कुल 514 रन की बढ़त हो गई जिससे बांग्लादेश को 515 रन का दुरूह लक्ष्य मिला। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने संघर्ष किया लेकिन सिर्फ 234 रन ही बना सके।

रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट लिए। पहली पारी में अश्विन ने शानदार शतक भी लगाया था। इस मैच में अश्विन ने 37वीं बार टेस्ट मैच की एक पारी में 5 विकेट लिए। बांग्लादेश के लिए कप्तान शांतो ने अकेले संघर्ष किया। शांतो ने 82 रन बनाए।

इससे पहले दूसरी पारी में भारत के लिये पंत ने 109 और शुभमन गिल ने नाबाद 119 रन बनाये । दिसंबर 2022 में कार हादसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले पंत ने छठा टेस्ट शतक सिर्फ 124 गेंद में पूरा किया । उन्होंने किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा सर्वाधिक टेस्ट शतक के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की भी बराबरी की । पंत ने 109 रन बनाये जिसमें 13 चौके और चार छक्के शामिल थे । वहीं गिल ने पांचवां टेस्ट शतक जड़ते हुए 176 गेंद की अपनी पारी में दस चौके और चार छक्के जड़े।

बांग्लादेश की टीम ने अपनी पहली पारी में केवल 149 रन बनाए थे इसलिए टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर बड़ी बढ़त मिली थी। भारत की नजर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार तीसरी बार जगह बनाने पर है।

आईसीसी चीफ जय शाह ने दी टीम इंडिया को बधाई