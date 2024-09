India-Bangladesh Test: रविचंद्रन अश्विन के निशाने पर हैं ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स, सबसे आगे निकलने का मौका, बन जाएंगे WTC के चैंपियन गेंदबाज

Highlights India-Bangladesh Test: World Test Championship में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन सकते हैं अश्विन India-Bangladesh Test: रविचंद्रन अश्विन के निशाने पर हैं 5 बड़े रिकॉर्ड्स India-Bangladesh Test: पहला मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाला है

India-Bangladesh Test Series: 19 सितंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। इस सीरीज का पहला मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाला है। भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार तीसरी बार जगह पक्की करने के लिए इस सीरीज के दोनों मैच जीतना चाहेगी। इस सीरीज में भारत के लिए अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बेहद अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। विश्व के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन इस सीरीज में कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं।

वह इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ भारत द्वारा खेली गई आखिरी टेस्ट श्रृंखला में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे। रविचंद्रन अश्विन 17 सितंबर को अपना 38वां जन्मदिन मनाएंगे। इसके एक दिन बाद वह मैदान में होंगे। एमए चिदंबरम स्टेडियम अश्विन का घरेलू मैदान है इसलिए यहां वह और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं।

5 रिकॉर्ड जो अश्विन के निशाने पर हैं...

World Test Championship में सर्वाधिक विकेट: टीम इंडिया के लिए अब तक खेले 35 WTC मैचों में अश्विन के नाम 174 विकेट हैं। ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन के 187 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ने और डब्ल्यूटीसी इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए अश्विन को दो मैचों में 14 और विकेटों की आवश्यकता है।

World Test Championship 2023-25 ​​में सर्वाधिक विकेट: विश्व के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन मौजूदा डब्ल्यूटीसी 2023-25 सीजन में 42 विकेट ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेज़लवुड के 51 विकेटों को पीछे छोड़ने के लिए अश्विन को बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेट की आवश्यकता है।

World Test Championship में सर्वाधिक पांच विकेट: अश्विन अब तक खेले गए 34 डब्ल्यूटीसी मैचों में 10 बार पांच विकेट लेने का कारनामा करने में सफल रहे हैं। यदि वह दो टेस्ट मैचों में कम से कम एक और बार 5 विकेट लेते हैं तो नंबर 1 बन जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन भी 10 बार पांच विकेट ले चुके हैं।

भारत-बांग्लादेश टेस्ट में सर्वाधिक विकेट: अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए अब तक छह टेस्ट खेले हैं और 23 विकेट लिए हैं। जहीर खान के 31 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ने और भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे सफल गेंदबाज बनने के लिए उन्हें नौ विकेट की जरूरत है।

भारत में सर्वाधिक विकेट: अश्विन भारत में सभी प्रारूपों में खेले गए 126 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 455 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। अगर वह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 22 विकेट लेते हैं तो भारतीय धरती पर खेले गए मैचों में अनिल कुंबले के 476 अंतरराष्ट्रीय विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे।

🧵 Snapshots from #TeamIndia's training session in Chennai ahead of the 1st Test against Bangladesh.#INDvBANpic.twitter.com/nqg94A73ju