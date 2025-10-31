VIDEO: भारत-ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बेन ऑस्टिन की याद में MCG में ब्लैक आर्मबैंड पहना और रखा एक मिनट का मौन

IND vs AUS 2nd T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को 17 साल के क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की याद में ब्लैक आर्मबैंड पहने और एक मिनट का मौन रखते हुए देखा गया, जिनकी मंगलवार को नेट्स में गर्दन पर चोट लगने से मौत हो गई थी। इससे पहले गुरुवार, 30 अक्टूबर को, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय महिला टीमों को भी आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मैच के दौरान ऐसा ही करते देखा गया था।

बेन ऑस्टिन की मौत कैसे हुई?

ऑस्टिन मेलबर्न के बाहरी इलाके में फर्न्ट्री गली क्रिकेट क्लब में ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी गेंद उनके गले पर लग गई। इस घटना के बाद उस युवा खिलाड़ी को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन चोट की वजह से उसकी मौत हो गई। ऑस्टिन ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन नेक प्रोटेक्शन नहीं पहना था, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन फिल ह्यूजेस की मौत की याद आ गई।

A minute of silence was observed at the MCG following the tragic passing of Ben Austin ❤️ pic.twitter.com/xly79nAgcg — cricket.com.au (@cricketcomau) October 31, 2025

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की 37 गेंद में 68 रन की पारी के बावजूद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 125 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑलराउंडर हर्षित राणा ने 33 गेंद में 35 रन की पारी खेली और अभिषेक के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन जोड़े। आठवें ओवर में भारत का स्कोर पांच विकेट पर 49 रन था। ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 13 रन देकर तीन विकेट चटकाए।