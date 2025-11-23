India announce ODI squad: तिलक वर्मा-रुतुराज गायकवाड़ को मौका, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल बाहर, पंत और जडेजा लौटे, देखिए लिस्ट

Highlights India announce ODI squad for South Africa series: ऋषभ पंत इस सीरीज के लिए राहुल की जगह उप-कप्तान होंगे। India announce ODI squad for South Africa series: रायपुर (3 दिसंबर) और विशाखापत्तनम (6 दिसंबर) में मैच खेले जाएँगे। India announce ODI squad for South Africa series: तिलक वर्मा और रुतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है।

मुंबईः बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी। पिछले हफ्ते कोलकाता टेस्ट में नियमित कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद केएल राहुल 50 ओवर के प्रारूप में भारत की कप्तानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज के लिए राहुल की जगह उप-कप्तान होंगे।

India announce ODI squad for South Africa series: शेयडूल

पहला मैचः 30 नवंबर, रांची

दूसरा मैचः 3 दिसंबर, रायपुर

तीसरा मैचः 6 दिसंबर, विशाखापत्तनम।

India announce ODI squad for South Africa series: भारत की वनडे टीम-

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

जबकि रुतुराज गायकवाड़ को भी इस सीरीज के लिए चुना गया है। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को बाहर किया गया है और तिलक वर्मा और रुतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है। बीसीसीआई ने रविवार 23 नवंबर को इसकी घोषणा की।

