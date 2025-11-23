India announce ODI squad for South Africa series: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पंत नहीं इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, जसप्रीत बुमराह को आराम, देखिए

India announce ODI squad for South Africa series: सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। 

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 23, 2025 17:52 IST2025-11-23T17:41:52+5:302025-11-23T17:52:03+5:30

TEAM INDIA 

India announce ODI squad for South Africa series: दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम घोषित किया गया है। शुभमन गिल की अनुपस्थिति में केएल राहुल कप्तानी करेंगे। जसप्रीत बुमराह को आराम और रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में शामिल हैं। गर्दन की चोट के कारण नियमित कप्तान शुभमन गिल चयन के लिए उपलब्ध नहीं है। नियमित कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर चोटों के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं होने के कारण, राहुल को तीन मैचों की सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को बाहर किया गया है और तिलक वर्मा और रुतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है।

India announce ODI squad for South Africa series: पूरी टीम-

रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा और रुतुराज गायकवाड़ को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम में शामिल किया गया है, जबकि अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज इस बार टीम में नहीं हैं। गिल गर्दन की चोट का आकलन कराने के लिए फिलहाल मुंबई में हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले वनडे कप्तान बनाया गया था।

