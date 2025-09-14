India A squad for Australia A One-Day series: रोहित-कोहली टीम से आउट, पाटीदार, तिलक बने कप्तान

By रुस्तम राणा | Updated: September 14, 2025 20:44 IST2025-09-14T20:44:14+5:302025-09-14T20:44:21+5:30

India A squad for Australia A One-Day series: रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कम से कम एक के ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में भाग लेने की अटकलों पर विराम लग गया, क्योंकि बीसीसीआई ने रविवार को भारत ए टीम की घोषणा की, जिसमें दोनों स्टार बल्लेबाजों को शामिल नहीं किया गया।

30 सितंबर से शुरू होने वाले पहले वनडे मैच के लिए रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा 3 और 5 अक्टूबर को होने वाले आखिरी दो मैचों की कप्तानी करेंगे। तीनों मैच कानपुर में खेले जाएँगे।

एशिया कप के लिए जाने वाले तिलक, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह पहले मैच का हिस्सा नहीं होंगे और उन्हें केवल आखिरी दो मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है। यह वनडे सीरीज़ दोनों टीमों के बीच 16 सितंबर से लखनऊ में शुरू होने वाले दो बहु-दिवसीय मैचों के बाद खेली जाएगी।

पहले वनडे मैच के लिए भारत ए टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह।

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत ए टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (वीसी), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह।

