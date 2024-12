IND W vs WI W: 38.5 ओवर, 162 रन?, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ने 19.5 ओवर में 60 रन देकर झटके 10 विकेट

Highlights IND W vs WI W: सभी 10 विकेट आपस में बांट लिए। IND W vs WI W: विकेटों के कॉलम में सिर्फ दो गेंदबाज़ थे। IND W vs WI W: वेस्टइंडीज की टीम एक और बल्लेबाजी विफल रही।

IND W vs WI W: तीसरे और अंतिम महिला वनडे मैच में वेस्टइंडीज की टीम 38.5 ओवर में 162 रन पर ढेर हो गई। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ने 19.5 ओवर में 60 रन देकर 10 विकेट झटके। दीप्ति ने 10 ओवर में 3 मेडन रखते हुए 31 रन देकर 6 विकेट निकाले। रेणुका ने 9.5 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट निकाले। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। सूपड़ा साफ करने का मौका है। वेस्टइंडीज की टीम एक और बल्लेबाजी विफल रही। पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी भी नहीं कर सकी। विकेटों के कॉलम में सिर्फ दो गेंदबाज़ थे, उन्होंने सभी 10 विकेट आपस में बांट लिए।

वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ तीसरे और आखिरी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 162 रन पर आउट हो गई। शिनेले हेनरी ने सर्वाधिक 61 रन बनाए। भारत के लिये आफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने छह और तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर ने चार विकेट लिये। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है।

भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर ने कहर बरपाते प्रारंभिक स्पैल से वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी जिसके बाद स्पिनर दीप्ति शर्मा ने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए छह विकेट लेकर मेहमान टीम को तीसरे और आखिरी महिला वनडे में शुक्रवार को 162 रन पर आउट कर दिया। ठाकुर ने 29 रन देकर चार और दीप्ति ने 31 रन देकर छह विकेट चटकाये।

ठाकुर ने सटीक लाइन और लैंग्थ के साथ गेंदबाजी करके शीर्षक्रम की चूलें हिला दी तो दीप्ति ने फिरकी का जाल बुनकर मध्यकम और निचले क्रम को रवाना किया। वनडे में पांच या अधिक विकेट लेने का कारनामा उन्होंने तीसरी बार किया है जबकि दूसरी बार छह विकेट चटकाये हैं। वेस्टइंडीज के लिये शिनेले हेनरी (61) और शेमाइन कैंपबेल (46) ने 97 रन की साझेदारी की।

अगर यह साझेदारी नहीं होती तो वे सौ रन भी नहीं बना पाते। इनके अलावा आलिया एलेनी (21) ही दोहरे अंक तक पहुंच सकी। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का वेस्टइंडीज का फैसला गलत साबित हुआ और ठाकुर ने पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज कियान को आउट कर दिया जबकि हेली मैथ्यूज भी खाता खोले बिना उनका दूसरा शिकार हुई।

इसके बाद ठाकुर ने डिएंड्रा डोटिन (पांच) का विकेट लेकर कैरेबियाई टीम को करारा झटका दिया। इसके बाद से दीप्ति ने मोर्चा संभाला। वेस्टइंडीज की पारी 39वें ओवर में समाप्त हो गई। भारत तीन मैचों की श्रृंखला में 2 . 0 से आगे है।