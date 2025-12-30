श्रीलंका को 25 बार हराया?, किसी टीम द्वारा प्रतिद्वंदी के विरुद्ध सबसे अधिक जीत, देखिए लिस्ट

IND W vs SL W 5th T20I Highlights: कप्तान हरमनप्रीत कौर के जुझारू अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने पांचवें और अंतिम महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को यहां श्रीलंका को 15 रन से हराकर पांच मैच की श्रृंखला में 5-0 से क्लीनस्वीप किया।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 30, 2025 22:43 IST2025-12-30T22:41:37+5:302025-12-30T22:43:16+5:30

IND W vs SL W 5th T20I Most wins team against opponent WT20Is 33 AUSW vs NZW 32 ENGW vs NZW 26 AUSW vs INDW 25 INDW vs SLW 24 ENGW vs INDW | श्रीलंका को 25 बार हराया?, किसी टीम द्वारा प्रतिद्वंदी के विरुद्ध सबसे अधिक जीत, देखिए लिस्ट

तिरुवनंतपुरमः भारतीय महिला टीम की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में तीसरी 5-0 से जीत है। इससे पहले उन्होंने यह कारनामा 2019 में वेस्ट इंडीज (विदेश में) और 2024 में बांग्लादेश (विदेश में) के खिलाफ किया था। श्रीलंका महिला टीम ने अब तक केवल चार पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली हैं और यह पहली बार है जब उन्हें 5-0 से हार का सामना करना पड़ा है।

IND W vs SL W 5th T20I Highlights: किसी टीम द्वारा प्रतिद्वंदी के विरुद्ध सबसे अधिक जीत (WT20I)-

33 - ऑस्ट्रेलिया-महिला बनाम न्यूजीलैंड-महिला

32 - इंग्लैंड-महिला बनाम न्यूजीलैंड-महिला

26 - ऑस्ट्रेलिया-महिला बनाम भारत-महिला

25 - भारत-महिला बनाम श्रीलंका-महिला*

24 - इंग्लैंड-महिला बनाम भारत-महिला।

हरमनप्रीत के अर्धशतक से भारत जीता, श्रीलंका को 5-0 से हराकर किया सूपड़ा साफ किया

कप्तान हरमनप्रीत कौर के जुझारू अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने पांचवें और अंतिम महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को यहां श्रीलंका को 15 रन से हराकर पांच मैच की श्रृंखला में 5-0 से क्लीनस्वीप किया। भारत ने किसी द्विपक्षीय श्रृंखला में स्वेदश में पहली और कुल तीसरी बार 5-0 से किसी टीम का सूपड़ा साफ किया है।

श्रीलंका को पहली बार इस अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। भारत के 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम हसिनी परेरा (65 रन, 42 गेंद, आठ चौके, एक छक्का) और इमेशा दुलानी (50 रन, 39 गेंद, आठ चौके) के अर्धशतक और दोनों के बीच दूसरे विकेट की 79 रन की साझेदारी के बावजूद सात विकेट पर 160 रन ही बना सकी।

भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, वैष्णवी शर्मा, श्री चरणी और अमनजोत कौर ने एक-एक विकेट चटकाया। हरमनप्रीत ने 43 गेंद में नौ चौकों और एक छक्के से 68 रन की पारी खेलने के अलावा अमनजोत (21) के साथ छठे विकेट के लिए 61 रन जोड़कर भारत को सात विकेट पर 175 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।

अरुंधति ने अंत में 11 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से नाबाद 27 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से कविशा दिलहारी (11 रन पर दो विकेट), कप्तान चामरी अटापट्टू (21 रन पर दो विकेट) और रश्मिका सेवांडी (42 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका ने दूसरे ओवर में ही कप्तान चामरी (02) का विकेट गंवा दिया।

जिन्होंने अरुंधति की गेंद पर दीप्ति शर्मा को कैच थमाया। हसिनी और इमेशा ने पावर प्ले में टीम का स्कोर एक विकेट पर 48 रन तक पहुंचाया। इमेशा ने दीप्ति पर लगातार दो चौकों के अलावा अरुंधति और स्नेह की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए। इमेशा और हसिनी ने पावर प्ले के बाद स्ट्राइक रोटेट करने को तरजीह दी। दोनों ने हालांकि खराब गेंदों को सबक सिखाने में भी कोताही ही नहीं बरती।

इमेशा ने वैष्णवी पर लगातार दो चौकों और फिर एक रन के साथ सिर्फ 38 गेंद में अपना पहला टी20 अर्धशतक पूरा किया। हरमनप्रीत ने इसके बाद गेंद अमनजोत को थमाई जिन्होंने पहली ही गेंद पर इमेशा को शेफाली के हाथों कैच कराके भारत को बड़ी सफलता दिलाई। श्रीलंका के रनों का शतक 14वें ओवर में पूरा हुआ लेकिन इसी ओवर में दीप्ति ने निलाक्षिका सिल्वा (03) को पगबाधा कर दिया।

वैष्णवी ने अगले ओवर में कविशा दिलहारी (05) को बोल्ड करके श्रीलंका को चौथा झटका दिया। श्रीलंका को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 64 रन की दरकार थी। हसिनी ने अमनजोत की गेंद पर एक रन के साथ अपने 89वें मैच में पहला अर्धशतक पूरा किया। हसिनी ने श्री चरणी की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गईं।

श्रीलंका ने विकेटकीपर बल्लेबाज कौशिनी नुथ्यानग्ना (01) और हर्षिता समरविक्रम के विकेट लगातार गेंद पर गंवाए जिससे उसकी जीत की उम्मीदें टूट गईं। टीम को अंतिम दो ओवर में 34 रन की जरूरत थी जो उसके लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य साबित हुआ। इससे पहले चामरी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

जिसके बाद भारत ने फॉर्म में चल रही शेफाली वर्मा (05) का विकेट दूसरे ओवर में ही गंवा दिया जिनका लॉन्ग ऑन पर इमेशा दुलानी ने शानदार कैच लपका। पदार्पण कर रही सलामी बल्लेबाज जी कमालिनी (12) और हरलीन देओल ने माल्की मदारा और निमाशा मीपागे पर चौके जड़े। कविशा ने कमालिनी को पगबाधा करके भारत को दूसरा झटका दिया।

भारत ने पावर प्ले में दो विकेट पर 40 रन बनाए। रश्मिका ने हरलीन (13) को बोल्ड करके भारत का स्कोर तीन विकेट पर 41 रन किया। हरमनप्रीत ने इनोका रणवीरा पर तीन चौकों के साथ आठवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया लेकिन ऋचा घोष सिर्फ पांच रन बनाने के बाद चामरी की गेंद पर विकेटकीपर कौशिनी नुथ्यानग्ना को कैच दे बैठीं।

चामरी ने दीप्ति शर्मा (07) को निमाशा के हाथों कैच कराके भारत को पांचवां झटका दिया। अमनजोत कौर (21) ने 14वें ओवर में निमाशा पर चौके के साथ 31 गेंद के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया जबकि हरमनप्रीत ने भी गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। हरमनप्रीत ने अगले ओवर में चामरी पर लगातार दो चौकों और एक रन के साथ 35 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और टीम का स्कोर 100 रन पार पहुंचाया। हरमनप्रीत ने इनोका की लगातार गेंदों पर भी छक्का और चौका मारा।

अमनजोत ने रश्मिका पर छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर कविशा को कैच दे बैठीं। कविशा ने अगले ओवर में हरमनप्रीत को बोल्ड करके भारत को बड़ा झटका दिया। अरुंधति ने अंतिम ओवर में मदारा की लगातार गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के के साथ टीम का स्कोर 170 रन के पार पहुंचाया।

