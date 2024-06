IND-W vs SA-W Second ODI Score: इस खिलाड़ी ने किया वनडे डेब्यू, मंधाना ने दिया कैप, जानें कौन कर रहा पहले बल्लेबाजी, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights IND-W vs SA-W Second ODI Live Score: भारत ने पहले मैच में 143 रन से जीत दर्ज की थी। IND-W vs SA-W Second ODI Live Score: टीम कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर चिंतित होगी। IND-W vs SA-W Second ODI Live Score: भारत तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है।

IND-W vs SA-W Second ODI Live Score: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। भारत की ओर से अरुंधति रेड्डी अपना वनडे डेब्यू कर रही हैं। स्मृति मंधाना ने कैप सौंपी। भारत तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले मैच में बड़ी जीत से उत्साहित भारतीय महिला टीम दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। भारत ने पहले मैच में 143 रन से जीत दर्ज की थी। टीम कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर चिंतित होगी।

IND-W vs SA-W Second ODI Live Score: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, दयालन हेमलता, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, आशा शोभना।

दक्षिण अफ्रीका: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लार्क, नोंडुमिसो शंगासे, मिके डी रिडर (विकेटकीपर), मसाबाता क्लास, नॉनकुलुलेको म्लाबा, अयाबोंगा खाका।

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने भारत के खिलाफ दूसरे महिला एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बुधवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया । भारत के लिये मध्यम तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी वनडे क्रिकेट में पदार्पण करेंगी जिन्होंने रेणुका सिंह की जगह ली। विकेटकीपर बल्लेबाज मेइके डि रिडेर दक्षिण अफ्रीका के लिये पहली बार खेलेंगी।

भारत ने पहला मैच स्मृति मंधाना के शतक और स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत जीता। बल्लेबाजी में कुछ कमजोरियां खुलकर सामने आई। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा का वनडे में लगातार खराब प्रदर्शन है। उन्होंने वनडे में अपना आखिरी अर्धशतक 2022 में लगाया था। पिछले छह मैच में वह दोहरे अंक में भी नहीं पहुंच पाई।

कप्तान हरमनप्रीत कौर का बल्ला भी नहीं चल पा रहा है। पिछले 5 मैच में उन्होंने 14, 9, 5, 3 और 10 रन बनाए। चोट से उबर कर वापसी करने वाली शीर्ष क्रम की एक अन्य बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स भी प्रभावित करने में नाकाम रही। इन सभी को मंधाना से सीख लेने की जरूरत है जिन्होंने वनडे में छठा शतक लगाया। यह बाएं हाथ की बल्लेबाज अच्छी लय में है।

उन्होंने फरवरी 2022 के बाद वनडे में सात अर्धशतक और दो शतक लगाए हैं। भारतीय टीम को उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। गेंदबाजों में अपना पहला मैच खेल रही लेग स्पिनर आशा शोभना ने 21 रन देकर चार विकेट लिए लेकिन टीम प्रबंधन तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर की फिटनेस को लेकर चिंतित होगा जो दक्षिण अफ्रीका की पारी के दौरान 18वें ओवर में मैदान छोड़कर चली गई थी।