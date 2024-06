IND-W vs SA-W 2024: क्लीनस्वीप पर नजर, हरमनप्रीत ब्रिगेड ने रच दिया चक्रव्यूह!, जानें कहां देखें आज मैच

Highlights IND-W vs SA-W 2024: सीरीज में क्लीनस्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। IND-W vs SA-W 2024: अंतिम गेंद तक मैच को रोमांचक बनाए रखा। IND-W vs SA-W 2024: 260 रन से अधिक का स्कोर बनाया था।

IND-W vs SA-W 2024: भारतीय महिला टीम तीन मैचों की सीरीज पहले अपने नाम कर लिया। बेंगलुरु में आज तीसरा मैच खेला जाएगा। हरमनप्रीत ब्रिगेड की नजर क्लीन स्वीप पर है। भारतीय टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना लगातार दो शतक जड़ चुकी हैं और निगाहें इतिहास रचने पर है। कई मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर शतक लगाकर फॉर्म में आ गई हैं। भारतीय गेंदबाजी विभाग भी बल्लेबाजों को पूरा साथ दे रहा है। पहले दो मैच में हर तरह की चुनौती का डटकर सामना करने वाली भारतीय महिला टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को जीतकर सीरीज में क्लीनस्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत ने सीरीज का पहला मैच आसानी से जीता लेकिन दूसरे मैच में उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ा।

After a thrilling last-ball finish in the 2nd ODI, all eyes on Super-Sunday series finale

IND-W vs SA-W 2024: टीम इस प्रकार हैं

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेट कीपर), उमा छेत्री (विकेट कीपर), दयालन हेमलता, राधा यादव, आशा शोभना, श्रेयंका पाटिल, साइका इशाक, पूजा वस्त्राकर, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, प्रिया पूनिया।

दक्षिण अफ्रीका: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेके बॉश, तजमिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, मिके डी रिडर, सिनालो जाफ्ता, मारिजाने काप, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास, सुने लुस, एलिज-मारी मार्ज, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुकुने, नोंडुमिसो शंगासे, डेल्मी टकर।

Back to back hundreds - you're putting on a show, @mandhana_smriti! Our skipper, @ImHarmanpreet was spectacular as well with a brilliant century. Last over thriller and back to back wins for the Women in Blue!

पहले मैच में भारतीय टीम ने पांच विकेट पर 99 रन के स्कोर से उबरकर 260 रन से अधिक का स्कोर बनाया था। भारतीय गेंदबाजों ने इसके बाद इस स्कोर का अच्छी तरह से बचाव किया। पिछले मैच में हालांकि लॉरा वोल्वार्ड्ट और मारिजान कैप ने शतक बनाकर भारतीय गेंदबाजों की नहीं चलने दी और अंतिम गेंद तक मैच को रोमांचक बनाए रखा।

For her captain's knock, Harmanpreet Kaur bags the Player of the Match award as #TeamIndia edged out South Africa in a thriller!



Scorecard ▶️ https://t.co/j8UQuA5BhS#INDvSA | @ImHarmanpreet | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/XBsQYO3VCh — BCCI Women (@BCCIWomen) June 19, 2024

भारत के लिए सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने पहले दो मैच में 117 और 136 रन बनाए और इस तरह से लगातार दो वनडे मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। भारतीय उप कप्तान अपने इस रिकार्ड को और बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पिछले मैच में 88 गेंद पर 103 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की लेकिन सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा रन बनाने के लिए जूझ रही हैं जो भारतीय टीम प्रबंधन के लिए भी चिंता का विषय होगा। भारत पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है और ऐसे में टीम प्रबंधन गेंदबाज श्रेयंका पाटिल, सायका इशाक और शीर्ष क्रम की बल्लेबाज प्रिया पूनिया को मौका दे सकता है।

जहां तक दक्षिण अफ्रीका का सवाल है तो वह इस मैच में जीत दर्ज करके आईसीसी महिला वनडे चैंपियनशिप के लिए कम से कम दो अंक हासिल करने की कोशिश करेगा जो अगले साल होने वाले विश्व कप में जगह बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।