IND-W vs PAK-W Match: लो जी, पाकिस्तान ने बनाया रिकॉर्ड, 12 मैच के बाद भारत के खिलाफ पहली बार छक्का

Highlights IND-W vs PAK-W Match LIVE: कीड़ों के भगाने के लिए ‘फ्यूमिगेशन ब्रेक’ से भी रुकावट आई। IND-W vs PAK-W Match LIVE: भारतीय खिलाड़ियों की लय और बिगड़ गई। IND-W vs PAK-W Match LIVE: नौंवे ओवर में कप्तान फातिमा सना की गेंद पर पगबाधा आउट हो गईं।

IND-W vs PAK-W Match LIVE: लो जी पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना दिया है। 12 मैच के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पहली बार छक्का लगाया है। स्नेह राणा की गेंद पर सिदरा अमीन ने इतिहास बनाया। भारत द्वारा मिले 248 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की महिला टीम रविवार को यहां आईसीसी वनडे विश्व कप मुकाबले में 20 ओवर में तीन विकेट पर 57 रन बनाकर मुश्किल में थी। सिदरा अमीन 26 और नटालिया परवेज 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थीं।

सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली को दीप्ति शर्मा ने रन आउट किया तो सदफ शम्स को क्रांति गौड़ ने पवेलियन भेजा जिससे आठवें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर दो विकेट पर 20 रन हो गया। क्रांति गौड़ ने फिर आलिया रियाज को आउट कर पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी क्योंकि उन्हें अब 30 ओवर में 191 रन चाहिए।

इससे पहले हरलीन देओल के 46 और रिचा घोष की 35 रन की पारी से भारतीय टीम 50 ओवर में 247 रन पर सिमट गई। भारत ने हरलीन देओल की संयम से खेली गई 46 रन की पारी और अंत में रिचा घोष के 20 गेंद में बनाए गए नाबाद 35 रन से रविवार को यहां धीमी पिच पर संघर्ष करते हुए आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 247 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया।

देओल ने मध्य ओवरों में 65 गेंद की पारी को संभाला जबकि घोष ने 20 गेंद में तीन चौके और दो छक्के जड़कर भारत को 250 रन के करीब पहुंचाया। मैच रैफरी द्वारा टॉस के फैसले में हुई गलती से पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। धीमी पिच पर भारतीय टीम का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया। मैच के दौरान कीड़ों के भगाने के लिए ‘फ्यूमिगेशन ब्रेक’ से भी रुकावट आई।

एशिया कप में भारत की पुरुष टीम की पाकिस्तान की टीम से ‘हाथ नहीं मिलाने की नीति’ पर कायम रहते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया। पिच पर काफी करीबी फैसले लिए गए और गफलत भी हुई जिससे भारतीय खिलाड़ियों की लय और बिगड़ गई।

सलामी बल्लेबाज प्रतिक रावल (31) ने डायना बेग की गेंदों पर लगातार तीन चौके जड़कर भारत को तेज शुरुआत कराई। लेकिन स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (23) एक बार फिर पावरप्ले के अंदर आउट हो गईं जिससे शीर्ष क्रम शुरुआती दबाव में आ गया। बेग की गेंद पर पगबाधा की अपील से बचने के बाद मंधाना नौंवे ओवर में कप्तान फातिमा सना की गेंद पर पगबाधा आउट हो गईं।

पाकिस्तान की अनुशासित गेंदबाजों ने कसी लाइन और गति में चतुराईपूर्ण बदलाव करते हुए बल्लेबाजों पर लगाम लगाए रखी। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लय में नहीं आने दिया और नियमित अंतराल पर विकेट झटके। तेज गेंदबाज बेग ने 69 रन देकर चार जबकि फातिमा सना ने 38 रन देकर दो विकेट झटके। रावल आउट होने वाली अगली बल्लेबाज रहीं, वह सादिया इकबाल की गेंद पर बोल्ड हो गईं।

देओल ने संयम से खेलते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर (19) के साथ 39 रन की साझेदारी की और फिर जेमिमा रोड्रिग्स (32) के साथ 45 रन जोड़े। हरमनप्रीत लय में दिख रही थीं लेकिन डायना बेग की गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे को छूकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई। हरलीन शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गईं।

पाकिस्तान ने लगातार दबाव बनाए रखा। जेमिमा को दो रन पर जीवनदान मिला था, वह 32 रन बनाकर आउट होने वाली अगली बल्लेबाज रहीं। दीप्ति शर्मा (25) और स्नेह राणा (20) की अनुभवी जोड़ी ने इसके बाद 42 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला। भारतीय टीम अंत में तेजी से रन जुटाने की कोशिश में थी।

लेकिन सना और बेग ने डेथ ओवरों में वापसी करते हुए दोनों को आउट कर दिया। पाकिस्तान ने अंतिम ओवरों में दबाव बनाया लेकिन रिचा ने तीन चौके और दो छक्के लगाकर रन जुटा लिए। भारतीय पारी अंतिम गेंद पर सिमट गई और रिचा नाबाद रहीं।