IND-W vs NZ-W Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच लाइव स्कोर, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से लाइव मैच अपडेट

Highlights IND-W vs NZ-W Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच लाइव स्कोर ICC T20 World Cup 2024 Live: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से लाइव मैच अपडेट India Women vs New Zealand Women Live: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड महिला टी20 मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा

India Women vs New Zealand Women Live Cricket Match: भारत बनाम न्यूजीलैंड महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच आज 4 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे से दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, टीम इंडिया की कप्तानी करेंगी हरमनप्रीत कौर और न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी करने उतरेंगी सोफी डिवाइन। भारत न्यूजीलैंड महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा और आप हॉटस्टार पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

