IND-W vs BAN-W 3rd ODI: भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज टाई, 1-1 से बराबर, बांग्लादेश ने ऐसे बदला गेम

Highlights बांग्लादेश अंतिम विकेट लेकर सीरीज 1-1 से ड्रा कराया। तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज का तीसरा मैच टाई रहा। न मैचों की यह सीरीज 1-1 से बराबर रही।

IND-W vs BAN-W 3rd ODI: भारत के लिए हार से कम नहीं है! खराब दौड़, जल्दबाजी में शॉट लगाना और अनुभव की कमी। इंडिया एक समय 4 विकेट पर 193 रन बना लिए थे। 225 पर ऑल आउट। यह टाई बांग्लादेश के लिए जीत की तरह महसूस होगी।

भारत और बांग्लादेश के बीच अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच टाई रहा। बांग्लादेश ने सीरीज 1-1 से ड्रा कराया। भारतीय महिला टीम ने टी20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया था। भारत की ओर से हरलीन देओल ने 77, सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 59 और जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 33 रन का योगदान दिया।

बांग्लादेश की सलामी बल्लेबाज फरगाना हक के करियर के पहले शतक और भारत की हरलीन देओल के आकर्षक अर्धशतक का गवाह रहा तीसरा महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच शनिवार को यहां टाई रहा, जिससे दोनों देशों के बीच तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर रही। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 225 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

इसके जवाब में भारतीय टीम 49.3 ओवर में 225 रन पर आउट हो गई। फरगाना हक ने 160 गेंदों पर 107 रन बनाए जिसमें सात चौके शामिल हैं। वह बांग्लादेश की तरफ से वनडे में शतक जड़ने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। वह पारी की अंतिम गेंद पर आउट हुई। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान शमीमा सुलताना (52) के साथ पहले विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की।

हरलीन ने 108 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 77 रन बनाए जो उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने स्मृति मंधाना (59) के साथ तीसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी करके भारत को शुरुआती झटकों से उबारा। जेमिमा रोड्रिग्स 33 रन बनाकर नाबाद रही लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने के कारण वह भारत को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाई।

