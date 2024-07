VIDEO: 13 चौके 2 छक्के, जिम्बाब्वे पर टूट पड़े यशस्वी जायसवाल, 93 रनों की तूफानी पारी, भारत 10 विकेट से जीता

Highlights IND vs ZIM Video Highlights: यशस्वी जायसवाल ने खेली 93 रनों की तूफानी पारी India vs Zimbabwe Highlights: भारत 10 विकेट से जीता, शुभमन गिल ने खेली 58 रनों की पारी

IND vs ZIM Video Highlights: भारत ने शनिवार को चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर पांच मैच की श्रृंखला में 3-1 से अजेय बढ़त बनाई, 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय ओपनर जायसवाल ने 53 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 93 रन बनाए। बायें हाथ के युवा बल्लेबाज ने बेबाक पारी खेलते हुए 13 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं कप्तानी का भार संभाल रहे गिल ने नाबाद रहते हुए 29 बॉल में 58 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए।

