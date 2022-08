IND vs ZIM ODI: राहुल-चाहर की लंबे समय बाद वापसी, राहुल त्रिपाठी को मिल सकता है पदार्पण का मौका

Highlights आईपीएल 2022 के बाद पहली बार खेलेंगे केएल राहुल दीपक चाहर भी कई महीनों बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे हैं राहुल त्रिपाठी को मिल सकता है पदार्पण का मौका

हरारे: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे के मैदान पर खेला जाएगा। इस सीरीज में चोट से वापसी कर रहे लोकेश राहुल टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। राहुल के अलावा दीपक चाहर भी कई महीनों बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में दोनो खिलाड़ियों पर सबकी नजर रहेगी। इस मैच में दांए हाथ के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को अंतराराष्ट्रीय मैचों में पदार्पण करने का मौका मिल सकता है। सीनीयर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में यदि त्रिपाठी को मौका मिलता है तो वह इसे भुनाना चाहेंगे। उन्हें आयरलैंड के लिए भारतीय टीम में नामित किया गया था लेकिन वहां खेलने का मौका नहीं मिला।

The #ZIMvIND ODI series opener is just a few hours away! ⌛️ 👏#TeamIndiapic.twitter.com/trOnU1KLLD