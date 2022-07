IND vs WI: दूसरे मैच में डेब्यू कर रहा ये खिलाड़ी, टीम इंडिया 1-0 से आगे, जानें सबकुछ

Highlights भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। 11 सीरीज में टीम इंडिया को जीत मिली है। साल 2007 से अब तक भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घर या बाहर मिलाकर कुल 11 सीरीज खेली हैं।

IND vs WI: वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने भारत के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में रविवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से तेज गेंदबाज आवेश खान पदार्पण कर रहे हैं। भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है।

शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया अगर वेस्टइंडीज को हरा देती है तो किसी एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने के मामले में भारतीय टीम पहले नंबर पर पहुंच जाएगी। साल 2007 से अब तक भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घर या बाहर मिलाकर कुल 11 सीरीज खेली हैं। इन 11 सीरीज में टीम इंडिया को जीत मिली है।

प्रसिद्ध कृष्णा को अंतिम एकादश से बाहर किया गया है। वेस्टइंडीज ने चोटिल स्पिनर गुडाकेश मोती की जगह हेडन वाल्श जूनियर को टीम में जगह दी है। शिखर धवन ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विकेट है। यह धीमा हो जाता है। पिछले गेम के अनुभव के बाद हम फिर से पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। हमने मैदान में कुछ रन दिए, हमें उस पर काम करने की जरूरत है।

निकोलस पूरन ने कहा कि मैं पहले बल्लेबाजी करने जा रहा हूं, यह वही विकेट है। 250 से अधिक कुछ भी यहां चुनौतीपूर्ण होगा। हमें साझेदारी बनाने की जरूरत है, हमें फिर से दिखाने की जरूरत है और वही काम फिर से करना होगा।

अभी तक किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सीरीज जीतने के मामले में भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। दोनो टीमों ने लगातार 11 सीरीज जीती हैं। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को लगातार 11 सीरीज में हराकर ये कीर्तिमान रचा है। आज टीम इंडिया के पास अपने आंकड़े को 12 करने का मौका होगा। हालांकि अगर भारतीय टीम आज का मैच हार भी जाती है तब भी उसके पास तीसरा मैच जीतकर ये रिकार्ड बनाने का मौका होगा।

टीमें:

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): शाई होप, ब्रैंडन किंग, शमरह ब्रूक्स, काइल मेयर्स, निकोलस पूरन, रोवमैन पॉवेल, अकील होसेन, रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, हेडन वॉल्श

भारत (प्लेइंग इलेवन): शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, अवेश खान।