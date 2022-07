IND vs WI: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान, धवन, अय्यर और चहल के साथ बातचीत, देखें वीडियो

Highlights निकोलस पूरन की अगुवाई वाली टीम भी जीत दर्ज कर सीरीज बचाना चाहेगी। बीसीसीआई ने वीडियो पोस्ट किया है। भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को तीन रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

IND vs WI: वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने रोमांचक मुकाबले में जीत के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का दौरा किया। भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को तीन रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बीसीसीआई ने वीडियो पोस्ट किया है।

BCCI ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। "देखो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कौन आया। महान ब्रायन चार्ल्स लारा!" वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शुभमन गिल और शिखर धवन ने शतकीय साझेदारी की। गिल के 64 और कप्तान धवन के 97 रन की मदद से भारत ने सात विकेट पर 308 रन बनाये। जवाब में कैरेबियाई टीम ने 50 ओवर में छह विकेट पर 305 रन बनाये।

Look who came visiting the #TeamIndia dressing room 👏 👏



The legendary Brian Charles Lara! 👍 👍#WIvIND | @BrianLarapic.twitter.com/ogjJkJ2m4q