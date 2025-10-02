IND vs WI, Test: भारत 41 रन पीछे और हाथ में 8 विकेट, 53 रन पर खेल रहे राहुल

Highlights IND vs WI, Test: भारत ने यशस्वी जायसवाल (36) और साई सुदर्शन (सात) के के रूप में दो विकेट गंवाये हैं। IND vs WI, Test: वेस्टइंडीज के लिए जेडेन सील्स और रोस्टन चेज ने एक-एक सफलता हासिल की। IND vs WI, Test: वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी थी।

अहमदाबादः भारत ने दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के शुरुआती दिन खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली पारी में दो विकेट पर 121 रन बना लिये। इससे पहले वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी थी। भारत अब वेस्टइंडीज से पहली पारी में 41 रन पीछे हैं। स्टंप्स के समय लोकेश राहुल 53 और कप्तान शुभमन गिल 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत ने यशस्वी जायसवाल (36) और साई सुदर्शन (सात) के के रूप में दो विकेट गंवाये हैं। वेस्टइंडीज के लिए जेडेन सील्स और रोस्टन चेज ने एक-एक सफलता हासिल की।

मोहम्मद सिराज (40 रन देकर चार विकेट) और जसप्रीत बुमराह (42 रन देकर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद लोकेश राहुल (नाबाद 53) की कुशल बल्लेबाजी से भारत ने दो मैचों की श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट के पहले दिन बृहस्पतिवार को वेस्टइंडीज को सस्ते में समेटने के बाद अपनी पहली पारी में दो विकेट पर 121 रन बना लिये।

वेस्टइंडीज की पहली पारी महज 44.1 ओवर में 162 रन पर सिमट गयी। भारत पहली पारी में अभी 41 रन पीछे है जबकि उसके आठ विकेट बचे हुए है। स्टंप्स के समय सलामी बल्लेबाज राहुल के साथ कप्तान शुभमन गिल 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 41 रन की अटूट साझेदारी कर ली है।

राहुल ने यशस्वी जायसवाल (36) के साथ 68 रन की साझेदारी के साथ भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन साई सुदर्शन (सात) हालांकि जल्दी आउट हो गये। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही लेकिन जस्टिन ग्रीव्स (32), रोस्टन चेज (24) और शाई होप (26) की अगुवाई में मध्यक्रम ने उपयोगी योगदान से टीम के स्कोर को 160 के पार पहुंचाने में सफल रहे।

भारत ने अपनी पारी सतर्क शुरुआत की जहां जायसवाल ने अति रक्षात्मक रवैया अपनाया तो वहीं राहुल ने जेडन सील्स (21 रन पर एक विकेट) और जोहान लायने के खिलाफ चौके जड़े। जायसवाल ने अपनी पारी की 13वीं गेंद पर खाता खोला और फिर 37वीं गेंद पर अपना पहला चौका लगाया।

क्रीज पर समय बिताने के बाद उन्होंने जस्टिन ग्रीव्स के खिलाफ भारतीय पारी के 15वें ओवर में तीन चौके के साथ आत्मविश्वास दिखाया। बायें हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने वारिकन की गेंद पर लगातार दो चौके लगाये तो लगा कि उनके बल्ले से एक और बड़ी पारी निकलेगी लेकिन सील्स की शरीर के करीब वाली गेंद को कट करने के चक्कर में वह विकेटकीपर होप को कैच दे बैठे।

राहुल ने एक छोर से अपनी बल्लेबाजी कौशल का शानदार प्रदर्शन कर रहे थे तो वही दूसरे छोर से साई सुदर्शन आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश में चेज की कम उछाल वाली गेंद पर पगबाधा हो गये। कप्तान गिल ने इसके बाद राहुल का शानदार तरीके साथ साथ दिया और दोनों ने दिन के समापन तक टीम को कोई और नुकसान नहीं होने दिया।

राहुल को इस दौरान मांसपेशियों में खिंचाव से निपटने के लिए फिजियो की मदद लेनी पड़ी। पारी के 31वें ओवर में चेज की गेंद को कवर क्षेत्र में चार रन के लिए भेजने के बाद वह थोड़े लंगड़ाते दिखे लेकिन फिजियो से उपचार के बाद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी और इस गेंदबाज के अगले ओवर में एक रन चुराकर टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक पूरा किया।

इससे पहले शुरुआती सत्र में पिच पर घास की मौजूदगी के बावजूद तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नहीं दिखी लेकिन बुमराह और सिराज ने शानदार ‘लाइन और लैंग्थ’ से बल्लेबाजों को परेशान किया। सिराज को पहली सफलता चौथे ओवर की पांचवीं गेंद पर मिली जब तेजनारायण चंद्रपॉल (शून्य) ने अधिक उछाल वाली गेंद को लेग साइड में खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके दस्तानों से टकरा गयी और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने दाई ओर डाइव लगाकर शानदार कैच लपक कर उनकी पारी का अंत किया।

जॉन कैंपबेल (आठ) ने बुमराह के खिलाफ दो शानदार चौके लगाकर आक्रामक तेवर दिखाये लेकिन इस अनुभवी गेंदबाज ने उन्हें अपनी सीधी गेंद पर फंसा लिया। मैदानी अंपायर के आउट नहीं देने के बाद भारतीय गिल ने रिव्यू लिया और तीसरे अंपायर ने कई बार रिप्ले देखने के बाद कैंपबेल को आउट कर दिया।

ब्रैंडन किंग ने 15 गेंदों में 13 रन की पारी में तीन अच्छे चौके लगाए, लेकिन दसवें ओवर में सिराज की एक अंदर आती गेंद को विकेटकीपर के लिए छोड़ने की गलती कर बोल्ड हो गये। एलिक ऐथेनाज (12) ने सिराज के खिलाफ चौका लगाया लेकिन भारतीय गेंदबाज की उसी लैंग्थ की अगली गेंद की दिशा को समझने में चूक गये और ड्राइव करने की कोशिश में स्लिप में खड़े लोकेश राहुल को कैच दे बैठे।

इस विकेट के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर चार विकेट पर 42 रन हो गया। होप और चेज ने इसके बाद कुछ अच्छे शॉट लगा 48 रन की साझेदारी के साथ मैच में वेस्टइंडीज की वापसी करने की कोशिश की। कुलदीप यादव (25 रन पर दो विकेट) ने अपनी फिरकी में फंसाकर होप को बोल्ड कर भारत को पांचवीं सफलता दिला दी जिससे पहले सत्र में वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन पहुंच गयी।

सिराज ने के दूसरे सत्र में अपनी सबसे शानदार गेंद पर कप्तान रोस्टन चेज (24) को विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। चेज अंदर आती इस गेंद का ठीक से अंदाजा नहीं लगा सके और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया। उन्होंने इसके बाद वेस्टइंडीज के सर्वोच्च स्कोरर जस्टिन ग्रीव्स (32) को भी अपनी स्विंग से चकमा दिया लेकिन गेंद विकेटकीपर तक नहीं पहुंचने से पहले टप्पा खा गयी।

ग्रीव्स को 25 रन के स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर (नौ रन पर एक विकेट) की गेंद पर जीवनदान मिला जब स्लिप में लोकेश राहुल कैच पकड़ने में नाकाम रहे। सुंदर ने इसके बाद पदार्पण कर रहे खारे पियरे (11) को पगबाधा कर मैच में अपने विकेट का खाता खोला।

बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने ग्रीव्स के साथ सातवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी कर वेस्टइंडीज को 150 रन के करीब पहुंचाया। बुमराह ने इसके बाद सटीक यॉर्कर गेंदों पर ग्रीव्स और पदार्पण कर हरे जोहान लायने (एक) को बोल्ड किया तो वह वारिकन कुलदीप की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में जुरेल को कैच दे बैठे।