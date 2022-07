IND vs WI T20: जो खिलाड़ी क्रीज पर जमे हुए हैं, लंबे समय तक बल्लेबाजी करें, रोहित शर्मा बोले-शॉट लगाना शुरू में आसान नहीं था

Highlights रोहित शर्मा ने 44 गेंद में 64 रन जबकि दिनेश कार्तिक ने 19 गेंद में नाबाद 41 रन की पारी खेली। यह थोड़ा मुश्किल होने वाला है, शॉट लगाना शुरू में आसान नहीं था। रनों के लिहाज से भारतीय टीम की वेस्टइंडीज पर यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है।

IND vs WI T20: कप्तान रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक की आतिशी बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती टी20 अंतरराष्ट्रीय में वेस्टइंडीज को 68 रन से शिकस्त देकर 1-0 की बढ़त हासिल की।

रोहित शर्मा चाहते हैं कि उनके बल्लेबाज ‘लंबे समय तक’ क्रीज पर बने रहे और अपनी शुरुआत को अच्छे स्कोर में तब्दील करें। रोहित के बाद दिनेश कार्तिक की मदद से भारत ने 16वें ओवर में छह विकेट पर 138 रन के स्कोर को 190 रन के प्रतिस्पर्धी स्कोर में बदल दिया। यह स्कोर मेहमान टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 68 रन की जीत दिलाने के लिये काफी साबित हुआ।

A dominant performance by our bowlers 👏👏 #TeamIndia win the 1st #WIvIND T20I by 68 runs and take 1-0 series lead 💪 pic.twitter.com/H15eUfQZoK

रोहित ने 44 गेंद में 64 रन जबकि कार्तिक ने 19 गेंद में नाबाद 41 रन की पारी खेली। रोहित ने पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, ‘‘हम जानते थे कि यह थोड़ा मुश्किल होने वाला है, शॉट लगाना शुरू में आसान नहीं था। जो खिलाड़ी क्रीज पर जमे हुए हैं, उन्हें लंबे समय तक बल्लेबाजी करनी चाहिए और जिस तरह से हमने पहली पारी समाप्त की, वह शानदार प्रयास था। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब हमने पहले 10 ओवर खत्म किये थे तो हमने नहीं सोचा था कि हम 190 रन के स्कोर तक पहुंच पायेंगे। लड़कों ने शानदार प्रयास किया और अंत भी शानदार रहा। हम खेल के इन्हीं तीन पहलुओं में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ’’ रनों के लिहाज से भारतीय टीम की वेस्टइंडीज पर यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है।

.@DineshKarthik played a stroke-filled knock of 41* off 19 balls & bagged the Player of the Match award as #TeamIndia beat West Indies in the first T20I. 👏 👏



Scorecard ▶️ https://t.co/qWZ7LSCo82#WIvINDpic.twitter.com/lZDxvVUVWS