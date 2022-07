IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने किया कमाल, 8 पारी और 7 अर्धशतक, देखें वीडियो

Highlights भारत ने पहले वनडे में तीन रन से जीत दर्ज की थी। छह विकेट पर 311 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

IND vs WI: टीम इंडिया के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने फिर से धमाल कर दिया। श्रेयस अय्यर ने फिर से वेस्टइंडीज के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली। 71 गेंद में 63 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल है। सीरीज के पहले वनडे में अय्यर ने 57 गेंद में 54 रन बनाए थे।

Reactions from the dugout and change room as @akshar2026 sealed the ODI series in style 😎👏#TeamIndia#WIvINDpic.twitter.com/ZB8B6CMEbP — BCCI (@BCCI) July 25, 2022

श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 पारी में 7 अर्धशतक लगा चुके हैं। विराट कोहली को सीरीज के लिए आराम देने के साथ अय्यर ने सीरीज में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के अपने अवसरों का सबसे अधिक फायदा उठाया, बैक-टू-बैक अर्द्धशतक बनाया।

वनडे में श्रेयस अय्यर बनाम वेस्टइंडीजः

71

65

70

53

7

80

54

63 रन।

क्वींस पार्क ओवल में वेस्टइंडीज के खिलाफ 312 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान भारत मुश्किल में था। लेकिन श्रेयस अय्यर (63) और संजू सैमसन (54) ने चौथे विकेट के लिए 99 रन की अहम साझेदारी कर भारत को लक्ष्य का पीछा करने की पटरी पर ला दिया।

सैमसन और श्रेयस अय्यर धीरे धीरे मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ रहे थे। 25 ओवर तक भारत का स्कोर तीन विकेट पर 124 रन था। उसे अगले 25 ओवर में 188 रन की दरकार थी। जरूरी रन रेट बढ़ता जा रहा था और इससे निपटने के लिये तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। अय्यर ने इस दौरान 30वें ओवर में मेयर्स की गेंद पर डीप मिडविकेट में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने एक गेंद बाद इस गेंदबाज की धीमी गेंद को उसके ही सिर के ऊपर से छक्के के लिये भेज दिया। सैमसन ने भी खराब गेंद का फायदा उठाते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया। इस ओवर में टीम के खाते में 16 रन जुड़े। सैमसन ने 38वें ओवर में जेडन सील्स की गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, पर अगले ओवर में रन आउट हो गये।

Half-century for @IamSanjuSamson - His first in ODIs #TeamIndia 202/4 in the run-chase and require 110 runs in 12 overs 😃👍 #WIvIND



Follow the game ▶️ https://t.co/d4GVR1EhCQpic.twitter.com/CFOva9pEal — BCCI (@BCCI) July 24, 2022

पटेल ने 41वें, 42वें और 43वें ओवर में छक्के लगाये। दीपक हुड्डा (33 रन) के साथ उन्होंने 51 रन की साझेदारी की। पटेल ने चौथा छक्का 46वें ओवर में लगाया। फिर उन्होंने अगले ओवर में चौका लगाकर 27 गेंद में तीन चौके और चार छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया। टीम को जीत के लिये 18 गेंद में 19 रन चाहिए थे और पटेल ने पांचवां छक्का लगाकर दो गेंद रहते टीम को जीत दिला दी।