IND vs WI score: 134.2 ओवर, 518 रन और 5 विकेट?, भारत ने पारी घोषित किया, जायसवाल के बाद कप्तान गिल ने कूटे शतक

IND vs WI score: घरेलू टेस्ट मैचों में गिल का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 2023 में अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 128 रन से आगे निकल गए।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 11, 2025 13:23 IST2025-10-11T13:17:24+5:302025-10-11T13:23:34+5:30

Highlightsभारत ने दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में पकड़ बना ली। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए अपने 10वें टेस्ट शतक पूरा किया। यशस्वी जायसवाल ने 175 रनों की पारी खेली और रन आउट हुए।

नई दिल्लीः भारत ने पारी घोषित कर दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। यशस्वी जायसवाल ने 175 रनों की पारी खेली और रन आउट हुए। कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए अपने 10वें टेस्ट शतक पूरा किया। साई सुदर्शन कल अपने पहले टेस्ट शतक से 13 रनों से चूक गए, जबकि नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाजों ने आज तेज़ गति से बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 500 के पार पहुँचाया। घरेलू टेस्ट मैचों में गिल का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 2023 में अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 128 रन से आगे निकल गए।

 
