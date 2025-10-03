IND vs WI: दूसरे दिन खेल खत्म, जुरेल के बाद सर जडेजा ने पूरे किए शतक, टीम इंडिया के पास 286 रन की लीड

Highlights राहुल ने 192 गेंद की अब तक की पारी में 12 चौके जड़े है। घरेलू सरजमीं पर नौ साल के सूखे को खत्म किया। करियर का 11वां टेस्ट शतक जड़ा।

अहमदाबादः गुजरात के अहमदाबाद में कमाल हो गया। 1979, 1986 और 2007 के बाद यह भारत में एक कैलेंडर वर्ष में एक ही पारी में तीन या अधिक बल्लेबाजों द्वारा शतक बनाने का चौथा अवसर है। ध्रुव जुरेल के बाद उपकप्तान रविंद्र जडेजा ने शतक पूरे किए। दोनों के बीच 206 रन की साझेदारी हुई। जुरेल 125 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की बढ़त ले ली और 5 विकेट शेष हैं। 2025 में भारत के लिए किसी नामित विकेटकीपर द्वारा तीसरा शतक हैं। आर पंत ने 2 मारे हैं। एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक और 2013 में दक्षिण अफ्रीका के चार के बाद किसी भी टीम के लिए एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे अधिक शतक। लोकेश राहुल ने घरेलू सरजमीं पर 9 साल के सूखे को खत्म करते दूसरा-करियर का 11वां टेस्ट शतक जड़ा। दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया।

𝘼 𝙏𝙚𝙧𝙧𝙞𝙛𝙞𝙘 𝙏𝙤𝙣 💯



6️⃣th from the bat of Ravindra Jadeja in Tests 👏



This has been an innings of great maturity 👌



Updates ▶️ https://t.co/MNXdZcelkD#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imjadejapic.twitter.com/6YVVcg3cvF— BCCI (@BCCI) October 3, 2025

2025 में भारत के लिए एक पारी में तीन शतक-

यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और आर पंत बनाम इंग्लैंड, लीड्स

शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वी सुंदर बनाम इंग्लैंड, मैनचेस्टर

केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा बनाम वेस्टइंडीज, अहमदाबाद।

That's Stumps on Day 2!



1⃣0⃣0⃣s from KL Rahul, Dhruv Jurel, and Ravindra Jadeja ✅#TeamIndia with a massive lead of 286 runs 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/MNXdZceTab#INDvWI | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/cyPiBC6V4I — BCCI (@BCCI) October 3, 2025

वारिकन की गेंद पर जडेजा ने पांच छक्के मारे। टेस्ट पारी में विपक्षी गेंदबाज के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाए गए संयुक्त दूसरे सर्वाधिक छक्के है। केवल एमएस धोनी द्वारा 2006 में सेंट जॉन्स में डेव मोहम्मद की गेंद पर लगाए गए छह छक्कों से पीछे हैं।

भारत ने दो मैचों की श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 448 रन बना लिये। ध्रुव जुरेल (125), रविंद्र जडेजा (नाबाद 104) और लोकेश राहुल (100) की शतकीय पारियों से टीम ने पांच विकेट शेष रहते वेस्टइंडीज पर 286 रन की बड़ी बढ़त हासिल कर ली।

वेस्टइंडीज की पहली पारी बृहस्पतिवार को 162 रन पर सिमटी थी। जडेजा और जुरेल ने पांचवें विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी कर मैच में वेस्टइंडीज के लिए वापसी के रास्ते को लगभग बंद कर दिया। स्टंप्स के समय जडेजा के साथ वाशिंगटन सुंदर (नौ) क्रीज पर मौजूद थे। वेस्टइंडीज के लिए कप्तान रोस्टन चेज ने दो विकेट लिये।

वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी है। राहुल ने 192 गेंद की अब तक की पारी में 12 चौके जड़े है। जुरेल और जडेजा की पांचवें विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी और इंडीज बॉलर को विकेट के लिए तरसा दिया। आखिरकार 125 रन बनाकर जुरेल आउट हुए।

कप्तान शुभमन गिल (100 गेंदों पर 50 रन) और लोकेश राहुल (197 गेंदों पर 100 रन) व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करने के तुरंत बाद आउट हो गए। भारतीय बल्लेबाजों के रक्षात्मक रवैये को कुछ हद तक जुरेल और जडेजा की जोड़ी ने पीछे छोड़ा। दूसरे सत्र के शुरुआती ओवर में ही राहुल के आउट होने के बाद जुरेल ने भारतीय पारी का पहला छक्का लगाया।

इसके कुछ देर के बाद जडेजा ने जोमेल वारिकन के खिलाफ दो छक्के जड़े अपने तेवर दिखाये। वारिकन ने गेंदबाजों के पैर से बने पिच के खुरदुरे हिस्से पर गेंद को टप्पा खिलाकर बल्लेबाजों को परेशान करने की रणनीति अपनाई लेकिन इस जोड़ी ने कदमों के इस्तेमाल के साथ उनकी योजना को कारगर नहीं होने दिया। दोनों ने बड़ा शॉट खेलने का कोई भी मौका जाया नहीं किया।

इस दौरान गेंद को क्षेत्ररक्षकों से दूर रख कर रन भी चुराते रहे। जुरेल ने टेस्ट में अपनी दूसरी अर्धशतकीय पारी के दौरान अब तब 126 गेंद में सात चौके और दो छक्के लगाए जबकि अनुभवी जडेजा ने 81 गेंद की अब तक की पारी में तीन चौके और चार छक्के जड़ चुके हैं।

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडेन सील्स इस दौरान मैदान पर लंगडाते दिखे और शायद इसीलिए टीम ने भारतीय पारी के 80 ओवर पूरे हो जाने के बाद भी नयी गेंद नहीं लेने का फैसला किया। इससे पहले दिन के सत्र में लोकेश राहुल (100) ने घरेलू सरजमीं पर नौ साल के सूखे को खत्म करते हुए अपना दूसरा और करियर का 11वां टेस्ट शतक जड़ा। राहुल ने 197 गेंद की पारी में 12 चौके जड़े है।

घरेलू सरजमीं पर राहुल ने इससे पहले 2016 अपना पहला शतक जड़ा था। उन्होंने तब इंग्लैंड के खिलाफ 199 रन की पारी खेली थी। शानदार लय में चल रहे गिल 100 गेंद पर 50 रन बनाकर रोस्टन चेज की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। राहुल ने भारतीय पारी के 65वें ओवर में चेज की गेंद पर एक रन चुराकर 190 गेंद में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया।