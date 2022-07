IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन, टीम इंडिया कप्तान ने कहा-'बापू' ने धमाल कर दिया, देखें वीडियो

Highlights भारत ने पहले वनडे में तीन रन से जीत दर्ज की थी। भारत ने अब सीरीज में 2-0 से जीत की बढ़त ले ली है। अंतिम मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा।

IND vs WI: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सोमवार को दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया की तारीफ की। श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और अक्षर पटेल के अर्धशतकों की मदद से टीम इंडिया ने रविवार को यहां पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे दो विकेट से जीत लिया।

Woah 🤯 that was some performance from team India last night. Bapu badhu Saru che @akshar2026@bcci — Rohit Sharma (@ImRo45) July 25, 2022

रोहित ने प्रशंसकों के बीच 'बापू' के नाम से मशहूर ऑलराउंडर अक्षर पटेल की भी तारीफ की, जिन्होंने नाबाद 64 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। रोहित ने ट्वीट किया, "वाह, कल रात टीम इंडिया का कुछ प्रदर्शन था। बापू बधू सरू चे।" भारत ने अब सीरीज में 2-0 से जीत की बढ़त ले ली है।

अंतिम मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा। वनडे सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह सहित कई खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल होंगे, जो 29 जुलाई से 7 अगस्त तक चल रही एकदिवसीय सीरीज के बाद होगी।

भारतीय टीम ने आल राउंडर अक्षर पटेल की 35 गेंद में पांच छक्के और तीन चौके जड़ित 64 रन की नाबाद पारी खेली। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद सलामी बल्लेबाज शाई होप (115 रन) के शानदार शतक और कप्तान निकोलस पूरन (74 रन) के छह छक्के जड़ित अर्धशतक की बदौलत छह विकेट पर 311 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था।

पटेल ने अंत में टीम को जीत तक पहुंचाया। पटेल के छक्के से टीम ने 49.4 ओवर में आठ विकेट पर 312 रन बनाकर सीरीज जीत ली। उन्होंने 40 रन देकर एक विकेट भी झटका। पटेल ने 41वें, 42वें और 43वें ओवर में छक्के लगाये। दीपक हुड्डा (33 रन) के साथ उन्होंने 51 रन की साझेदारी की। पटेल ने चौथा छक्का 46वें ओवर में लगाया।

फिर उन्होंने अगले ओवर में चौका लगाकर 27 गेंद में तीन चौके और चार छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया। टीम को जीत के लिये 18 गेंद में 19 रन चाहिए थे और पटेल ने पांचवां छक्का लगाकर दो गेंद रहते टीम को जीत दिला दी।