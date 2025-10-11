IND vs WI Score: लंच ब्रेक, 2 विकेट, 26 ओवर और 109 रन, 75 पर खेल रहे कप्तान शुभमन गिल, 7 रन बनाकर साथ दे रहे ध्रुव जुरेल

Highlights जायसवाल सिर्फ़ 2 रन जोड़कर दिन के दूसरे ओवर में रन आउट हो गए। कप्तान गिल ने 95 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। साई सुदर्शन ने भी अपने कौशल का अच्छा नमूना पेश किया।

नई दिल्लीः दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शनिवार को लंच ब्रेक हो गया है। सीरीज में 1-0 से आगे भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। भारत ने आज 26 ओवर खेलकर 2 विकेट खोकर 109 रन बना लिए। कप्तान शुभमन गिल 75 रन पर और ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत ने आज 2 विकेट खोए। पहले सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाकर रन आउट हुए और दूसरे नीतीश कुमार रेड्डी 54 गेंद में 43 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का सातवां शतक जड़ा।

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां लंच तक चार विकेट पर 427 रन बनाए। भारत ने सुबह के सत्र में शतकवीर यशस्वी जायसवाल (175) और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजे गए नीतीश कुमार रेड्डी (43) के विकेट गंंवाए। लंच के समय कप्तान शुभमन गिल 75 और ध्रुव जुरेल सात रन पर खेल रहे थे।

जायसवाल अपने कल के स्कोर में सिर्फ़ 2 रन जोड़कर दिन के दूसरे ओवर में रन आउट हो गए। गिल ने पहले दिन 67 गेंदों पर 20 रन बनाए थे, ज़्यादा सकारात्मक दिखे और 95 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। नितीश रेड्डी को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया, 20 रन पर उन्हें जीवनदान मिला, लेकिन वह अपने अर्धशतक से 7 रन पहले ही आउट हो गए।

साई सुदर्शन ने भी अपने कौशल का अच्छा नमूना पेश किया और वेस्टइंडीज के आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए 165 गेंद का सामना करके 87 रन बनाए जिसमें 12 चौके शामिल हैं। सुदर्शन पहला टेस्ट शतक पूरा नहीं कर पाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का यह सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है। सुदर्शन और जायसवाल ने दूसरे विकेट के लिए 193 रन जोड़े थे। वेस्टइंडीज के कमजोर आक्रमण की कलई खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केएल राहुल (38) का किस्मत ने साथ नहीं दिया।