IND vs WI: 350 रन पार भारत, विकेट को तरसे इंडीज खिलाड़ी, टीम के पास 188 रन की लीड, जुरेल-जडेजा कर रहे रन की बारिश

Highlights राहुल ने 192 गेंद की अब तक की पारी में 12 चौके जड़े है। घरेलू सरजमीं पर नौ साल के सूखे को खत्म किया। करियर का 11वां टेस्ट शतक जड़ा।

अहमदाबादः गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय टीम 2 मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट के दूसरे दिन कमाल कर रही है। भारत ने वेस्टइंडीज पर 188 रन की बढ़त ले ली और 6 विकेट शेष है। लोकेश राहुल (नाबाद 100) ने घरेलू सरजमीं पर नौ साल के सूखे को खत्म करते हुए अपना दूसरा और करियर का 11वां टेस्ट शतक जड़ा। मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी है। विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और उपकप्तान रविंद्र जडेजा क्रीज पर है। राहुल ने 192 गेंद की अब तक की पारी में 12 चौके जड़े है। जुरेल और जडेजा की पांचवें विकेट के लिए अटूट साझेदारी ने दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों की सतर्कता भरी रणनीति को जारी रखा।

कप्तान शुभमन गिल (100 गेंदों पर 50 रन) और लोकेश राहुल (197 गेंदों पर 100 रन) व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करने के तुरंत बाद आउट हो गए। भारतीय बल्लेबाजों के रक्षात्मक रवैये को कुछ हद तक जुरेल और जडेजा की जोड़ी ने पीछे छोड़ा। दूसरे सत्र के शुरुआती ओवर में ही राहुल के आउट होने के बाद जुरेल ने भारतीय पारी का पहला छक्का लगाया।

इसके कुछ देर के बाद जडेजा ने जोमेल वारिकन के खिलाफ दो छक्के जड़े अपने तेवर दिखाये। वारिकन ने गेंदबाजों के पैर से बने पिच के खुरदुरे हिस्से पर गेंद को टप्पा खिलाकर बल्लेबाजों को परेशान करने की रणनीति अपनाई लेकिन इस जोड़ी ने कदमों के इस्तेमाल के साथ उनकी योजना को कारगर नहीं होने दिया। दोनों ने बड़ा शॉट खेलने का कोई भी मौका जाया नहीं किया।

इस दौरान गेंद को क्षेत्ररक्षकों से दूर रख कर रन भी चुराते रहे। जुरेल ने टेस्ट में अपनी दूसरी अर्धशतकीय पारी के दौरान अब तब 126 गेंद में सात चौके और दो छक्के लगाए जबकि अनुभवी जडेजा ने 81 गेंद की अब तक की पारी में तीन चौके और चार छक्के जड़ चुके हैं।

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडेन सील्स इस दौरान मैदान पर लंगडाते दिखे और शायद इसीलिए टीम ने भारतीय पारी के 80 ओवर पूरे हो जाने के बाद भी नयी गेंद नहीं लेने का फैसला किया। इससे पहले दिन के सत्र में लोकेश राहुल (100) ने घरेलू सरजमीं पर नौ साल के सूखे को खत्म करते हुए अपना दूसरा और करियर का 11वां टेस्ट शतक जड़ा। राहुल ने 197 गेंद की पारी में 12 चौके जड़े है।

घरेलू सरजमीं पर राहुल ने इससे पहले 2016 अपना पहला शतक जड़ा था। उन्होंने तब इंग्लैंड के खिलाफ 199 रन की पारी खेली थी। भारतीय टीम ने दिन की शुरुआत दो विकेट 121 रन से की। राहुल ने कप्तान गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी कर भारत को बढ़त दिला दी।

शानदार लय में चल रहे गिल 100 गेंद पर 50 रन बनाकर रोस्टन चेज की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। राहुल ने एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी की और दिन की शुरुआत में उन्हें भाग्य का भी साथ मिला जब सील्स की गेंद विकेटकीपर और पहली स्लिप के बीच से निकल गयी। राहुल और गिल ने इसके बाद कोई गलती किये बिना आसानी से रन बनाये।

दोनों ने अच्छी गेंदों को रक्षात्मक खेल के साथ सम्मान दिया तो वहीं लचर गेंदों के खिलाफ रन बनाये। भारतीय पारी के 46वें ओवर में जस्टिन ग्रीव्स के खिलाफ दोनों ने चौके जड़ टीम के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। गिल ने इस गेंदबाज के खिलाफ एक रन चुराकर 94 गेंद में टेस्ट करियर का आठवां अर्धशतक पूरा किया तो वहीं राहुल ने रिवर्स स्वीप पर चौका जड़ इस ओवर का समापन किया।

गिल हालांकि राहुल की तरह रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में चेज की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर स्लिप में ग्रीव्स के हाथों में चली गयी। राहुल ने भारतीय पारी के 65वें ओवर में चेज की गेंद पर एक रन चुराकर 190 गेंद में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने शुरुआती सत्र में सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सतर्क रवैये के कारण टीम को सिर्फ एक सफलता मिली।