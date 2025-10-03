IND vs WI: भारत 300 रन के पार, टीम के पास 155 रन की लीड, 6 विकेट शेष?, जुरेल-जडेजा की जुगलबंदी, देखिए वीडियो

Highlights राहुल ने 192 गेंद की अब तक की पारी में 12 चौके जड़े है। घरेलू सरजमीं पर नौ साल के सूखे को खत्म किया। करियर का 11वां टेस्ट शतक जड़ा।

अहमदाबादः गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय टीम 2 मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट के दूसरे दिन कमाल कर रही है। भारत ने वेस्टइंडीज पर 155 रन की बढ़त ले ली और 6 विकेट शेष है। लोकेश राहुल (नाबाद 100) ने घरेलू सरजमीं पर नौ साल के सूखे को खत्म करते हुए अपना दूसरा और करियर का 11वां टेस्ट शतक जड़ा। मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी है, जिससे भारतीय टीम ने अब तब 115 रन की बढ़त हासिल कर ली है। विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और उपकप्तान रविंद्र जडेजा क्रीज पर है। राहुल ने 192 गेंद की अब तक की पारी में 12 चौके जड़े है। जुरेल ने 91 गेंद में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 50 रन पूरे किए।

घरेलू सरजमीं पर यह राहुल का सिर्फ दूसरा टेस्ट शतक है। उन्होंने इससे पहले 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 199 रन की पारी खेली थी। भारतीय टीम ने दिन की शुरुआत दो विकेट 121 रन से आगे की। राहुल ने कप्तान शुभमन गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी कर भारत को बढ़त दिला दी। शानदार लय में चल रहे गिल 100 गेंद पर 50 रन बनाकर रोस्टन चेज की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे।

राहुल ने एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी की और दिन की शुरुआत में उन्हें भाग्य का भी साथ मिला जब जेडेन सील्स की गेंद विकेटकीपर और पहली स्लिप के बीच से निकल गयी। राहुल और गिल ने इसके बाद कोई गलती किये बिना आसानी से रन बनाये। दोनों ने अच्छी गेंदों को रक्षात्मक खेल के साथ सम्मान दिया तो वहीं लचर गेंदों के खिलाफ रन बनाये।

भारतीय पारी के 46वें ओवर में जस्टिन ग्रीव्स के खिलाफ दोनों ने चौके जड़ टीम के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। गिल ने इस गेंदबाज के खिलाफ एक रन चुराकर 94 गेंद में टेस्ट करियर का आठवां अर्धशतक पूरा किया तो वहीं राहुल ने रिवर्स स्वीप पर चौका जड़ इस ओवर का समापन किया।

गिल हालांकि राहुल की तरह रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में चेज की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर स्लिप में ग्रीव्स के हाथों में चली गयी। राहुल ने भारतीय पारी के 65वें ओवर में चेज की गेंद पर एक रन चुराकर 190 गेंद में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया।

वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने शुरुआती सत्र में सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सतर्क रवैये के कारण टीम को सिर्फ एक सफलता मिली। भारत ने दिन के शुरुआती सत्र में 97 रन जोड़े जिसका अंत लंच से पहले आखिरी गेंद पर जुरेल ने चौके के साथ किया।