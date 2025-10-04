IND vs WI: पारी से हारेगा वेस्टइंडीज, 98 पर गिरे 6, अभी 188 रन की जरूरत

Highlightsवेस्टइंडीज टीम अभी भी भारत से 220 रन पीछे है।भारत इस मैच को जीतने से बस कुछ ही घंटे दूर है। एलिक अथानाजे 27 और जस्टिन ग्रीव्स 10 रन बनाकर खेल रहे थे।
अहमदाबादः भारत इस मैच को जीतने से बस कुछ ही घंटे दूर है। भारत के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी के 6 विकेट 98 रन पर गंवा दिये। जस्टिन ग्रीव्स खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज टीम अभी भी भारत से 188 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने पहली पारी कल के स्कोर पांच विकेट पर 448 रन पर घोषित करके 286 रन की बढ़त ले ली थी। दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने 3 और कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट अपने नाम किए है।
भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी कल के स्कोर पांच विकेट पर 448 रन पर घोषित करके वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को सुबह 286 रन की बढ़त ले ली। भारत के लिये केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रविंद्र जडेजा (नाबाद 104) ने शतक लगाये। सुबह पिच से मिलने वाली मदद का फायदा लेने के लिये ही पारी समाप्ति की घेाषणा की गई।