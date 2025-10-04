IND vs WI: पारी से हार, भारत ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराया

भारत ने पहली पारी कल के स्कोर पांच विकेट पर 448 रन पर घोषित करके 286 रन की बढ़त ले ली थी। 

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 4, 2025 13:50 IST2025-10-04T11:50:32+5:302025-10-04T13:50:18+5:30

IND vs WI live IND 448-5 WI 162-143 India won by an innings and 140 runs | IND vs WI: पारी से हार, भारत ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराया

photo-bcci

Highlightsवेस्टइंडीज टीम अभी भी भारत से 220 रन पीछे है।भारत इस मैच को जीतने से बस कुछ ही घंटे दूर है। एलिक अथानाजे 27 और जस्टिन ग्रीव्स 10 रन बनाकर खेल रहे थे।

अहमदाबादः भारत ने पहला टेस्ट जीत लिया। भारत के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को वेस्टइंडीज को पारी से हार सामना करना पड़ा। भारत ने पहली पारी कल के स्कोर पांच विकेट पर 448 रन पर घोषित करके 286 रन की बढ़त ले ली थी। दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने 4 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट अपने नाम किए है।

भारत में वेस्टइंडीज के भारत के खिलाफ पिछले पाँच टेस्ट-

कोलकाता, 2013: पारी और 51 रनों से हार

मुंबई, 2013: पारी और 126 रनों से हार

राजकोट, 2018: पारी और 272 रनों से हार

हैदराबाद, 2018: 10 विकेट से हार

अहमदाबाद, 2025: पारी और 140 रनों से हार

 

पिछली 15 पारियों में केवल दो बार 200 का आंकड़ा पार किया, उच्चतम स्कोर 253 रहा-

वेस्ट इंडीज की पिछली 15 टेस्ट पारियां

 146 (45.1 ओवर)

162 (44.1)

27 (14.3)

143 (52.1) 

143 (34.3)

253 (73.2)

141 (33.4)

190 (63.2)

244 (66.1)

163 (41.1)

123 (36.3)

137 (25.2)

185 (50)

146 (65)

152 (46.1)

 

भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी कल के स्कोर पांच विकेट पर 448 रन पर घोषित करके वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को सुबह 286 रन की बढ़त ले ली। भारत के लिये केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रविंद्र जडेजा (नाबाद 104) ने शतक लगाये। सुबह पिच से मिलने वाली मदद का फायदा लेने के लिये ही पारी समाप्ति की घेाषणा की गई।

  

  
Open in app
टॅग्स :Team IndiaWest Indies Cricket TeamKuldeep YadavRavindra Jadejaटीम इंडियावेस्टइंडीज क्रिकेट टीमकुलदीप यादवरवींंद्र जडेजा