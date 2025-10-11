IND vs WI: अहमदाबाद के बाद दिल्ली, चौका और कप्तान गिल ने पूरे किए बैक टू बैट फिफ्टी

Highlights गिल 9 चौके की मदद से 60 रन बनाकर खेल रहे हैं। 6 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। जायसवाल को 175 रन पर आउट कर दिया।

IND vs WI: अहमदाबाद के बाद दिल्ली। चौके के साथ कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक पूरे किए। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन शानदार आगाज। 12 ओवर में 61 रन बने और एक विकेट गिरा। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाकर रन आउट हुए। वेस्टइंडीज ने आज सुबह अच्छी गेंदबाजी की, फील्डिंग भी अच्छी रही और उन्होंने जायसवाल को 175 रन पर आउट कर दिया। गिल ने आज 6 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वारिकन को अपना तीसरा विकेट मिल जाना चाहिए था, लेकिन जीवनदान दे दिया। गिल 9 चौके की मदद से 60 रन बनाकर खेल रहे हैं।

यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का सातवां शतक जड़ा था। साई सुदर्शन ने भी अपने कौशल का अच्छा नमूना पेश किया था और 87 रन बनाए। भारत ने वेस्टइंडीज के आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शनिवार को 3 विकेट पर 400 रन बना लिए।