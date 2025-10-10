IND vs WI: जायसवाल का टेस्ट में 5वां 150+ स्कोर, भारत में पहले दिन 2 बार 150 रन बनाने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे खिलाड़ी

IND vs WI: भारत ने इंडीज के आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन रनों की बारिश कर दी।

नई दिल्लीः सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना 5वां 150 प्लस स्कोर जड़ा। जायसवाल का भारत में टेस्ट के पहले दिन 150+ रन बनाने का दूसरा उदाहरण है। इससे पहले उन्होंने 2024 में विजाग में इंग्लैंड के खिलाफ 179 रन बनाए थे। भारतीय धरती पर पहले दिन कई बार ऐसा करने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी विराट कोहली थे, जिन्होंने दो स्थानों पर ऐसा किया था (2016 में विजाग में इंग्लैंड के खिलाफ 151 और 2017 में दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ 156)। भारत ने इंडीज के आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन रनों की बारिश कर दी। 224 गेंद में 19 चौके की मदद से पूरे किए।

जायसवाल के सात टेस्ट शतकों में से पांच 150 से ऊपर के रहे हैं। केवल डॉन ब्रैडमैन ने 24 साल की उम्र से पहले 150+से अधिक स्कोर बनाए हैं (8)

पहले टेस्ट में बड़ा स्कोर बनाने से चूकने वाले जायसवाल दूसरे मौके को हाथ से जाने देने के मूड में नहीं थे और उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट लगाए। सुदर्शन के लिए फिरोजशाह कोटला का मैदान फिर से भाग्यशाली साबित हुआ क्योंकि पिछली बार जब वह यहां खेले थे तो उन्होंने तमिलनाडु की तरफ से शतक बनाया था। केएल राहुल (38) को अपनी किस्मत पर पछतावा होगा।

बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन की सिर्फ़ एक गेंद टर्न और बाउंस हुई जिस पर उन्होंने राहुल का कीमती विकेट हासिल किया। भारत ने पहले सत्र में एक विकेट खोकर 94 रन बनाए थे। उसने दूसरे सत्र में बिना किसी नुकसान के 126 रन जोड़कर वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया।

