IND vs WI: जायसवाल ने 7वें टेस्ट शतक के साथ गिल को पीछे छोड़ा, कुक और मियांदाद के एलीट क्लब की बराबरी की

जायसवाल अब 23 साल की उम्र तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

By रुस्तम राणा | Updated: October 10, 2025 14:11 IST2025-10-10T14:11:44+5:302025-10-10T14:11:44+5:30

IND vs WI: Jaiswal surpasses Gill with 7th Test century, joins elite club of Cook and Miandad | IND vs WI: जायसवाल ने 7वें टेस्ट शतक के साथ गिल को पीछे छोड़ा, कुक और मियांदाद के एलीट क्लब की बराबरी की

IND vs WI: जायसवाल ने 7वें टेस्ट शतक के साथ गिल को पीछे छोड़ा, कुक और मियांदाद के एलीट क्लब की बराबरी की

IND vs WI, 2nd Test: यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के शुरुआती मैच में मिली हार के बाद शानदार शतक जड़ा, जो इस प्रारूप में उनका सातवाँ शतक है। इस शतक की बदौलत उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में दूसरे मैच में भारत को जीत दिलाई। यह जायसवाल का वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट शतक था।

ऐसा लग सकता है कि यह आसानी से लग गया, क्योंकि मेहमान टीम का आक्रमण उतना आक्रामक नहीं था, लेकिन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को समय का इंतजार करना पड़ा, सुबह के सत्र में शुरुआत में थोड़ा सतर्क रहना पड़ा और फिर लंच के बाद खुद को पूरी तरह झोंकते हुए अपना आठवाँ अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा। जायसवाल अब 23 साल की उम्र तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

23 साल की उम्र तक सर्वाधिक टेस्ट शतक

12 - डोनाल्ड ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया), 26 पारियों में
11 - सचिन तेंदुलकर (भारत), 80 पारियों में
9 - गैरी सोबर्स (वेस्टइंडीज), 54 पारियों में
7 - यशस्वी जायसवाल (भारत), एलेस्टेयर कुक (इंग्लैंड), जावेद मियांदाद (पाकिस्तान), ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका), केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)

23 साल की उम्र तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक

22 - सचिन तेंदुलकर (220 पारियाँ)
15 - विराट कोहली (119 पारियाँ)
8 - यशस्वी जायसवाल (71 पारियाँ)*
7 - रवि शास्त्री (110 पारियाँ)
7 - शुभमन गिल (73 पारियाँ)

Open in app
टॅग्स :Yashasvi JaiswalTest CricketWest Indies Cricket Teamयशस्वी जायसवालटेस्ट क्रिकेटवेस्टइंडीज क्रिकेट टीम