IND vs WI: ध्रुव जुरेल ने पहला टेस्ट शतक जड़कर एमएस धोनी और फारुख इंजीनियर की विशेष सूची में हुए शामिल

IND vs WI, 1st Test: विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने शुक्रवार, 3 अक्टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच के दूसरे दिन अपना पहला टेस्ट शतक जड़ते हुए भारतीय विकेटकीपरों की एक विशेष सूची में प्रवेश किया। चोटिल ऋषभ पंत की जगह खेल रहे जुरेल ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरुआती टेस्ट के दौरान भारत के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया। 125 रन (210 गेंद) पर उनकी पारी समाप्त हुई।

190 गेंदों में शतक लगाने के साथ, जुरेल वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में वह एमएस धोनी और फारुख इंजीनियर जैसे खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने 2011 में कोलकाता टेस्ट में 144 रन बनाए थे, जबकि पूर्व विकेटकीपर इंजीनियर ने 1967 में चेन्नई टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ 109 रनों की पारी खेली थी।

जुरेल टेस्ट शतक लगाने वाले 12वें विकेटकीपर

इस बीच, उत्तर प्रदेश में जन्मे जुरेल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले 12वें भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं और विंडीज़ के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाने वाले पाँचवें विकेटकीपर हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय

1 - विजय मांजरेकर

2 - फारुख इंजीनियर

3 - अजय रात्रा

4 - रिद्धिमान साहा

5 - ध्रुव जुरेल